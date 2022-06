Stand: 09.06.2022 14:18 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Oligarchen-Vermögen für Wiederaufbau?



Bundesjustizminister Buschmann hat sich offen dafür gezeigt, russische Oligarchen zu enteignen und deren Vermögen für den Wiederaufbau der Ukraine zu nutzen. Zugleich betonte Buschmann, es müsse zwischen staatlichem und privatem Vermögen unterschieden werden. Bei Privatvermögen bestehe die Möglichkeit, Gegenstände "abzuschöpfen". Voraussetzung sei, dass vor Gericht nachgewiesen werde, dass Verdächtige etwa an Kriegsverbrechen beteiligt waren. Der FDP-Politiker äußerte sich am Rande eines EU-Treffens in Luxemburg.

Weiter Kämpfe um Sjewjerodonezk

In der Ostukraine gibt es offenbar weiter heftige Kämpfe um die Stadt Sjewjerodonezk. Das russische Militär nehme jene Viertel unter Beschuss, die noch unter ukrainischer Kontrolle seien, erklärt der Gouverneur der Region Luhansk. Russland kontrolliere fast die ganze Stadt. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach in einer Videobotschaft vom vielleicht schwierigsten Kampf im bisherigen Kriegsverlauf. In dieser Stadt werde das Schicksal der ganzen Region entschieden. Russland wies Vorwürfe zurück, dort zivile Ziele angegriffen zu haben. Der Ort gilt als weitgehend zerstört.