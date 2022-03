Russland-Ukraine-Krieg: Offenbar verstärkte Offensive Richtung Kiew Stand: 12.03.2022 07:09 Uhr Tag 17 des Kriegs in der Ukraine: Nach Meldungen des ukrainischen Generalstabs gerät die Hauptstadt Kiew wieder stärker ins Visier der russischen Offensive. Auch aus dem Westen des Landes wurden in der Nacht weitere Angriffe gemeldet. Für die Hafenstadt Mariupol sind heute Versorgungen geplant. Die News im Überblick.

In vielen ukrainischen Städten waren den Meldungen der dortigen Behörden zufolge am frühen Morgen Luftschutzsirenen zu hören. Wie mehrere ukrainische Lokalmedien berichten, seien die Menschen so in der Hauptstadt Kiew, in Lwiw, in Odessa, Charkiw, Tscherkassy und in der Region Sumy im Nordosten des Landes aufgefordert worden, Schutzräume zu suchen. Rund um Kiew gebe es russische Offensiven an der nördlichen Stadtgrenze bei Sasymja und in südlicher Richtung bei Wyschenky, teilte der ukrainische Generalstab in der Nacht mit. Die Offensiven seien in einigen Bereichen teils erfolgreich. Laut CNN war in der Stadt aus der Ferne am Morgen "minutenlanger" Beschuss zu hören. Auch aus dem Westen des Landes unweit der Grenze zu Polen wurden weitere Luftangriffe gemeldet. Ziele seien die Städten Luzk, Iwano-Frankiwsk und Dnipro gewesen sein. Luzk und Iwano-Frankiwsk befinden sich nördlich und südlich der Stadt Lwiw unweit der polnischen Grenze. Raketenangriffe wurden auch aus dem südukrainischen Mykolajiw gemeldet. In der nordostukrainischen Stadt Tschernihiw ist laut Präsident Selenskyj eine wichtige Wasserleitung durch Beschuss beschädigt worden. Die Großstadt mit knapp 280.000 Einwohnern sei ohne Wasserversorgung.

AUDIO: Podcast "Update zum Krieg": Russische Armee rückt weiter auf Kiew vor (6 Min) Podcast "Update zum Krieg": Russische Armee rückt weiter auf Kiew vor (6 Min)

Unterdessen sollen die bislang schleppend verlaufenden Evakuierungen der belagerten und umkämpften Städte heute weitergehen. Für das Gebiet Sumy im Nordosten des Landes sind nach ukrainischen Angaben sechs Fluchtkorridore geplant.

In der Hafenstadt Mariupol ist die Lage durch die seit Tagen andauernde Belagerung laut Hilfsorganisationen mittlerweile unerträglich geworden. Es gebe Kämpfe um Lebensmittel und Plünderungen. Strom, Wasserversorgung und Heizungen seien ausgefallen.

Strom am ehemaligen Atomkraftwerk Tschernobyl läuft teils wieder

Am ehemaligen Atomkraftwerk Tschernobyl ist es Technikern offenbar gelungen, einen Teil der Stromleitungen zu reparieren. Das berichtete die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien gestern Abend unter Berufung auf den ukrainischen Betreiber. Die Stromversorgung für die Kühlung von Brennelementen wurde am Mittwoch unterbrochen. Die IAEA sah aber kein Sicherheitsproblem. Notstromgeneratoren liefern dort Strom.

Auch nach dem von der Ukraine gemeldeten erneuten Beschuss eines nuklearen Forschungszentrums in der ostukrainischen Stadt Charkiw gibt es Entwarnung. Es seien keine Schäden festgestellt worden, die die Strahlensicherheit beeinträchtigten, hieß es in einer Mitteilung des ukrainischen Parlaments. Vom russischen Militär kam der Vorwurf, ukrainische Kräfte hätten ein Gebäude des Forschungszentrums "gesprengt", um "Nuklearforschung zu verbergen".

Baerbock informiert sich in Moldau

Bundesaußenministerin Baerbock (Grüne) will sich heute im an die Ukraine grenzenden Moldau über die Lage der Kriegsflüchtlinge informieren. Sie wolle sich ein direktes Bild machen, um zu klären, wie Deutschland Moldau in dieser Ausnahmesituation noch umfassender unterstützen könne, sagte sie vor dem Abflug. "Wir werden nicht zulassen, dass die von Russland verursachten Schockwellen auf weitere Länder in Europa überschwappen."

