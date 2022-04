Russland-Ukraine-Krieg: Offenbar keine Feuerpause über die Feiertage Stand: 22.04.2022 06:50 Uhr Der Ukraine zufolge ist Russland nicht auf Forderungen einer Feuerpause über die orthodoxen Osterfeiertage eingegangen. Russische Einheiten konnten offenbar vereinzelt Fortschritte im Donbass erzielen. Die News im Überblick.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj hat Russland den Vorschlag zum Einstellen der Kriegshandlungen zum Osterfest der orthodoxen Christen an diesem Wochenende abgelehnt. Die Absage des "Osterfriedens" zeige, was der christliche Glaube und einer der fröhlichsten und wichtigsten Feiertage den Führern Russlands gelte, so Selenskyj. "Wir werden aber trotzdem die Hoffnung behalten. Die Hoffnung auf Frieden, die Hoffnung darauf, dass das Leben über den Tod siegt." Orthodoxe Christen stellen die größte Glaubensgruppe in der Ukraine. Unter anderem Papst Franziskus hatte die Waffenruhe zum Osterfest gefordert.

Russische Truppen haben 42 Orte in Donezk eingenommen

Laut einer Beraterin des ukrainischen Präsidentenbüros haben russische Truppen binnen 24 Stunden 42 Orte in der Region Donezk im Osten besetzt. Insgesamt kontrollierten russische Einheiten aktuell in der gesamten Ukraine mehr als 3.500 Orte, so Simonenko im ukrainischen Fernsehen. In mehr als 11.500 Städten und Dörfern gebe es Kampfhandlungen. Zuletzt waren auch russische Vorstöße in der Region Luhansk gemeldet worden. Weiterhin umkämpft bleibt offenbar das Stahlwerk in der belagerten Hafenstadt Mariupol. Kreml-Chef Putin hat Meldungen zufolge angeordnet, das Gelände abzuriegeln und nicht zu stürmen. Präsident Selenskyj sagte, der ukrainische Widerstand in Mariupol dauere an.

Bundesregierung kündigt 37 Millionen für Wiederaufbau in Ukraine an

Die Bundesregierung will rund 37 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Ukraine bereitstellen. Die Mittel sollen eingesetzt werden, um Schäden zu beheben, die durch den russischen Angriffskrieg verursacht wurden. Das teilte Bundesentwicklungsministerin Schulze (SPD) vor der Weltbanktagung in der "Augsburger Allgemeinen" an. Laut Präsident Selenskyj wird die Ukraine "Hunderte Milliarden Dollar brauchen, um später wieder alles aufzubauen".

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

