Stand: 02.08.2022 06:19 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Özdemir fordert weitere Routen für Getreide

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir fordert weitere Exportrouten für ukrainisches Getreide. Der Grünen-Politiker sagte in der "Rheinischen Post", das erste Schiff mit ukrainischem Mais auf dem Weg nach Istanbul sei ein Hoffnungsschimmer für die Ukraine und für die hungernden Menschen in der Welt. Er wolle die EU-Kommission dafür gewinnen, weitere Ausfuhrmöglichkeiten zu schaffen. Selbst wenn die Ukraine wieder einen gesicherten Zugang zum Schwarzen Meer habe, dürfe sie nicht in der Abhängigkeit von Russland bleiben. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte in seiner Videoansprache ebenfalls die Wiederaufnahme der Getreideexporte begrüßt.

AUDIO: Getreidefrachter "Razoni" verlässt Hafen Odessa (4 Min) Getreidefrachter "Razoni" verlässt Hafen Odessa (4 Min)

EU lobt ersten Getreide-Export per Schiff

Die Europäische Union sieht in der Wiederaufnahme von Getreide-Exporten aus der Ukraine einen ersten Schritt zur Linderung der akuten Welternährungskrise. Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell sagte, man erwarte, dass das zwischen Moskau und Kiew geschlossene Abkommen vollständig umgesetzt werde. Die Folgen der Aggression Russlands gegen die Ukraine und der Blockade der Schwarzmeer-Häfen hätten die schwächsten Menschen in Afrika, Asien und im Nahen Osten getroffen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.