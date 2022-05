Stand: 02.05.2022 13:42 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Öl-Embargo laut Habeck wohl "tragbar"

Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht in der EU noch keine Festlegung auf ein Öl-Embargo gegen Russland. Der Grünen-Politiker sagte heute in Berlin, er höre in der Europäischen Union Unterschiedliches. Ob es in nächster Zeit eine Einigung geben werde, sei derzeit unklar. Ungarn bekräftigte noch einmal seinen Widerstand gegen einen Import-Stopp für russisches Öl und Gas. Außenministerin Baerbock hatte gestern im Ersten erklärt, dass die Bundesregierung ein Öl-Embargo unterstützt. Deutschland konnte zuletzt seine Einfuhren aus Russland deutlich senken. Auch Habeck hält ein Embargo für wohl tragbar. Es würde an der Wirtschaft jedoch nicht spurlos vorbeigehen, sagte er. In Brüssel beraten am Nachmittag die EU-Energieminister über das Thema.

Lies: Import-Möglichkeiten über die Häfen

Niedersachsens Energieminister Lies sagte auf NDR Info, sein Bundesland sei gut gewappnet für ein mögliches Öl-Embargo. Über die Häfen sei es gut möglich, Öl aus anderen Ländern zu importieren. Man müsse alles nutzen, um gegenüber Russland selbstbewusst aufzutreten. Auf Gas aus Russland könne man allerdings voraussichtlich erst Anfang 2024 komplett verzichten, so Lies. Dazu seien zunächst schwimmende Gas-Import-Terminals und später fest installierte LNG-Terminals notwendig.

AUDIO: Olaf Lies: Niedersachsen für Öl-Embargo gut gewappnet (5 Min) Olaf Lies: Niedersachsen für Öl-Embargo gut gewappnet (5 Min)