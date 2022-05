Stand: 02.05.2022 15:30 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Öl-Embargo laut Habeck wohl "tragbar"

Die EU-Energieminister beraten in Brüssel über Konsequenzen aus dem Ukraine-Krieg. Dabei geht es einerseits um das Ende russischer Gaslieferungen an Polen und Bulgarien. Thema dürfte aber auch ein mögliches Öl-Embargo gegen Russland sein. Laut Bundeswirtschaftsminister Habeck wäre dies für Deutschland wohl "tragbar", dürfte an der Wirtschaft jedoch nicht spurlos vorbeigehen. Eine Einigung in der EU auf ein Öl-Embargo zeichnete sich bislang nicht ab. Außenministerin Baerbock hatte gestern im Ersten erklärt, dass die Bundesregierung ein Öl-Embargo unterstützt. Deutschland konnte zuletzt seine Einfuhren aus Russland deutlich senken. Niedersachsens Energieminister Lies sagte heute früh auf NDR Info, sein Bundesland sei gut gewappnet für ein mögliches Öl-Embargo. Über die Häfen sei es gut möglich, Öl aus anderen Ländern zu importieren.

Regierung: Ausbildung von ukrainischen Soldaten kein Kriegseintritt

Die Bundesregierung geht nicht davon aus, dass Deutschland durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten zur Kriegspartei wird. Das sagte Regierungssprecher Hebestreit. Er reagierte damit auf ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, über das Medien berichtet hatten. Darin hieß es, Waffenlieferungen an sich würden völkerrechtlich nicht als Kriegseintritt gelten. Wenn es jedoch um die Ausbildung einer Konfliktpartei an solchen Waffen gehe, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen.