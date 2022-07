Stand: 11.07.2022 06:10 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Nord Stream 1 wegen Wartung abgeschaltet

Die Gaspipeline Nord Stream 1, die zuletzt wichtigste Verbindung für russisches Erdgas nach Deutschland, wird heute vollständig abgeschaltet. Grund sind jährlich wiederkehrende Wartungsarbeiten, die bereits vor längerer Zeit angekündigt wurden. Wie die Betreibergesellschaft Nord Stream AG mitteilte, sollen die Arbeiten bis zum 21. Juli dauern. In dieser Zeit werde kein Gas nach Deutschland befördert. Die Bundesnetzagentur und auch das Wirtschaftsministerium hatten in den vergangenen Tagen Bedenken geäußert, dass Russland danach den Gashahn aus politischen Gründen nicht wieder andrehen könnte.

Reparierte Turbine soll Gasmenge steigen lassen

Gestern hatte Kanada die Lieferung einer reparierten Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 angekündigt. Der zuständige Minister Wilkinson erklärte, ohne das Erdgas werde die deutsche Wirtschaft sehr große Schwierigkeiten bekommen. Bundeskanzler Scholz begrüßte die Entscheidung. Die Ukraine hingegen zeigte sich "zutiefst enttäuscht".

Russland hatte am vergangenen Freitag angekündigt, im Fall einer Rückkehr der reparierten Gasturbine aus Kanada die Energie-Lieferungen durch die zuletzt deutlich gedrosselte Ostseepipeline Nord Stream 1 wieder hochfahren zu wollen. Siemens kündigte nun an, die reparierte Turbine so schnell wie möglich in Russland installieren zu wollen.

353.424 Ukrainerinnen und Ukrainer gemeldet

Die Bundesagentur für Arbeit hat dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" zufolge bisher 144.000 Integrationskurse für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine genehmigt. Bis Ende Juni hätten sich 353.424 Ukrainerinnen und Ukrainer bei Arbeitsagenturen, Jobcentern und anderen kommunalen Stellen gemeldet. Zugleich zählten die Familienkassen inzwischen knapp 121.000 Anträge auf Kindergeld.