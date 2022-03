Russland-Ukraine-Krieg: Neuer Evakuierungsversuch in Mariupol Stand: 06.03.2022 09:35 Uhr Die ukrainische Hafenstadt Mariupol will heute erneut versuchen, Einwohner über humanitäre Korridore in Sicherheit zu bringen. Russische Truppen rücken weiter vor. Die News im Überblick.

Die ukrainische Hafenstadt Mariupol will heute Vormittag einen erneuten Versuch starten, ihre Einwohner über humanitäre Korridore in Sicherheit zu bringen. Wie die örtlichen Behörden über den Messenger-Dienst Telegram mitteilten, ist eine Waffenruhe mit den russischen Truppen vereinbart worden, die die Stadt belagern. Gestern war eine erste geplante Evakukierungsaktion gescheitert, weil eine vereinbarte Feuerpause nicht eingehalten wurde. Dafür hatten sich die ukranische und russische Seite gegenseitig verantwortlich gemacht.

Gestern Abend hatte Bürgermeister Wadym Boitschenko im Fernsehen von einer "humanitären Blockade" der Stadt durch russische Einheiten gesprochen. Seit fünf Tagen gebe es keinen Strom und keine Heizung sowie Probleme mit der Wasserversorgung. Nach Beschuss gebe es Tausende Verletzte und viele Tote, sagte der Bürgermeister. Er flehe um die Errichtung eines Korridors, um Ältere, Frauen und Kinder aus der Stadt zu bringen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) bezeichnete die Lage in Mariupol als "katastrophal".

Ukraine: Russische Armee nähert sich Flughafen in Kiew

Der ukrainische Generalstab erklärte am Sonntagmorgen, der Hauptfokus der seit dem 24. Februar laufenden russischen Offensive sei weiter die Umzingelung der Städte Kiew, Charkiw im Osten und Mykolajiw im Süden. Russische Einheiten versuchten, in die südwestlichen Außenbezirke von Kiew einzudringen. Zudem näherten sie sich der Autobahn von der Kiewer Vorstadt Browary nach Boryspil, wo der internationale Flughafen Kiews liegt. Nach Einschätzung der ukrainischen Armee plant Russland, den Damm des Wasserkraftwerks Kaniw rund 150 Kilometer südlich von Kiew am Fluss Dnipro einzunehmen. Präsident Selenskyj forderte seine Landsleute in einer Videobotschaft auf, die russischen Truppen zu vertreiben.

Israels Ministerpräsident spricht mit Kanzler Scholz

Internationale Vermittlungsversuche scheinen in dem Krieg derzeit wenig zu fruchten. Israels Ministerpräsident Bennett war nach seinem Besuch bei Putin und seinem Telefonat mit Selenskyj in Berlin mit Bundeskanzler Scholz zusammengetroffen. Der deutsche Regierungssprecher Hebestreit erklärte danach, das gemeinsame Ziel bleibe es, den Krieg in der Ukraine "so schnell wie irgend möglich" zu beenden. Heute soll es zwischen russischer und ukrainischer Seite erneut Verhandlungen über die Einrichtung humanitärer Korridore geben.

