Russland-Ukraine-Krieg: Neuer Evakuierungsversuch für Großstädte Stand: 09.03.2022 10:14 Uhr Tag 14 des Krieges in der Ukraine: Erneut soll versucht werden, Menschen aus mehreren Großstädten zu retten. Bei Luftangriffen wurden offenbar Dutzende Menschen getötet oder verletzt. Die USA lehnen Polens Vorschlag zur Lieferung seiner MiG-29-Kampfjets ab. Die News im Überblick.

Die Ukraine versucht, über sechs Fluchtkorridore Zivilisten aus belagerten Städten herauszubringen. Dies betreffe auch die Hafenstadt Mariupol im Süden, sagte die Vize-Ministerpräsidentin der Ukraine, Wereschtschuk. Die Lage dort gilt seit Tagen als katastrophal. Die ukrainischen Truppen seien bereit, in den betroffenen Gebieten das Feuer bis um 20 Uhr MEZ einzustellen, um den Abtransport der Menschen zu ermöglichen. Wereschtschuk ruft die russischen Streitkräfte auf, ihre Verpflichtung zur Feuerpause ebenfalls zu erfüllen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums geht es neben Mariupol unter anderem um Korridore aus Kiew und Charkiw. Auch der Fluchtkorridor aus Sumy - der einzige bislang funktionierende - soll laut dem dortigen Regionalgouverneur heute erneut bestehen. Gestern seien von dort mit Bussen etwa 5.000 Menschen evakuiert worden, zudem hätten etwa 1.000 Autos die Stadt verlassen.

Tote und verletzte Zivilisten nach Luftangriffen

Bei neuen Luftangriffen auf ukrainische Städte sind in der Nacht den lokalen Behörden zufolge mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. In der Stadt Malyn im Gebiet Schytomyr starben demnach drei Erwachsene und zwei Kinder, als Bomben sieben Häuser zerstörten. In derselben Region wurde ein Werk für Mineralwolle vernichtet. In Ochtyrka bei Sumy kam mindestens ein Mensch ums Leben, 14 Menschen wurden verletzt. In der Nähe der Großstadt Charkiw starben zwei Menschen, darunter ein sieben Jahre altes Kind, dem Zivilschutz zufolge beim Einschlag eines Geschosses in ein Wohnhaus. Auch in der Hauptstadt Kiew gab es am Morgen Luftalarm.

USA lehnen polnisches Kampfjet-Angebot ab

Das US-Verteidigungsministerium bezeichnete einen Vorschlag Polens zur Überlassung von insgesamt 28 MiG-29-Kampfjets an die Ukraine mit einem Zwischenstopp auf dem rheinland-pfälzischen US-Stützpunkt Ramstein als "nicht haltbar". Es gebe angesichts der geopolitischen Dimension "ernsthafte Bedenken für das gesamte NATO-Bündnis", erklärte der Sprecher des Pentagons, Kirby. Großbritannien kündigte neue Sanktionen an: Jedes russische Flugzeug soll festgehalten werden können. Zudem werden Exporte von Luft- und Raumfahrtgütern unterbunden. Die ukrainische Regierung verhängte unterdessen einen Exportstopp für Roggen, Gerste, Buchweizen, Hirse, Zucker, Salz und Fleisch. Er soll bis Jahresende gelten.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

