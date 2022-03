Russland-Ukraine-Krieg: NATO verstärkt Militärpräsenz in Osteuropa Stand: 23.03.2022 16:03 Uhr Während die Kämpfe in der Ukraine weitergehen, kündigte die NATO eine Verstärkung ihrer Ostflanke an. Kanzler Scholz verteidigte im Bundestag die deutschen Aufrüstungspläne und die Fortsetzung des Energiebezugs aus Russland. Die EU-Kommission erwägt Deckel für hohe Energiepreise. Die News im Überblick.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg kündigte an, dass zur Abschreckung Russlands vier weitere Gefechtsverbände in Osteuropa stationiert werden sollen. Als Standorte seien Bulgarien, Rumänien, Ungarn und die Slowakei vorgesehen. Die Entscheidung soll auf dem NATO-Gipfel morgen fallen. Stoltenberg kündigte zudem zusätzliche militärische Hilfe für die Ukraine an. Russland forderte er auf, Drohungen mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu unterlassen. China warf er vor, Russland im Krieg gegen die Ukraine mit "himmelschreienden Lügen" zu unterstützen.

Bundeskanzler Scholz (SPD) verteidigte im Bundestag seine Entscheidung zur Aufrüstung der Bundeswehr. Auch er sagte der Ukraine weitere Hilfe zu.

An Energielieferungen aus Russland halte er aber fest, so Scholz. Ein sofortiger Lieferstopp könnte ganz Europa in eine Rezession stürzen, Hunderttausende Arbeitsplätze seien in Gefahr. Die EU-Kommission erwägt angesichts der stark gestiegenen Energiepreise eine Reihe von Notfallmaßnahmen für EU-Länder - unter anderem eine Deckelung der Preise sowie gemeinsame Gaseinkäufe. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten sollen sich mit den Plänen bei ihrem Treffen am Donnerstag und Freitag befassen. Russland genehmigt die Zahlungen für Gasexporte ins Ausland in Zukunft nur noch in der eigenen Währung, wie Präsident Putin ankündigte.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie im Liveblog auf tagesschau.de.

