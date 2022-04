Russland-Ukraine-Krieg: Moskau kündigt Waffenruhe um Stahlwerk an Stand: 25.04.2022 12:24 Uhr Laut russischem Verteidigungsministerium sollen die eingeschlossenen Zivilisten das Stahlwerk von Mariupol heute verlassen können. Die News im Überblick.

Das russische Militär hat angekündigt, den Beschuss auf das Industriegebiet von Mariupol einzustellen. Die dort ausharrenden Zivilisten dürften dann frei wählen, wohin sie fliehen. Das russische Verteidigungsministerium kündigte an, die russischen Truppen würden ab 13 Uhr "alle Feindseligkeiten einstellen, ihre Einheiten auf eine sichere Entfernung zurückziehen und den Rückzug" der Zivilisten sicherstellen. Die ukrainische Seite solle ihre "Bereitschaft" zur Feuerpause "durch das Hissen weißer Flaggen" auf dem Gelände des Stahlwerks deutlich machen, fügte das Ministerium hinzu.

In dem Werk harren mehrere Hundert Zivilisten und Soldaten aus. In einem Video hatten sie die Weltgemeinschaft um Hilfe angefleht. "Wir wollen in unserer Stadt leben, in unserem Land. Wir haben diese Bombardierungen, die andauernden Luftangriffe auf unser Land satt. Wie lange wird das noch so weitergehen?", sagte eine Frau unter Tränen. "Ich bitte alle, bitte helft, uns zu befreien."

AUDIO: Drohnen im Ukraine-Krieg - Auch deutsche Geräte im Einsatz (6 Min) Drohnen im Ukraine-Krieg - Auch deutsche Geräte im Einsatz (6 Min)

US-Minister in Kiew

Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin waren gestern Abend in Kiew mit Präsident Selenskyj zu Gesprächen zusammengetroffen. Die US-Vertreter versprachen weitere Hilfen in Höhe von 322 Millionen US-Dollar und kündigten die Rückkehr von US-Diplomaten an.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

