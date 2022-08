Stand: 25.08.2022 10:30 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Mindestens 25 Tote bei Angriff auf Bahnhof

Nach dem russischen Beschuss einer Bahnstation in der Ukraine ist die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben auf mindestens 25 gestiegen. Bei dem Beschuss von bewohntem Gebiet und der Bahnanlagen in dem Ort Tschaplyne des zentralukrainischen Gebietes Dnipropetrowsk seien auch zwei Kinder getötet worden, teilte der Vizechef des Präsidentenbüros heute mit. Am Vorabend hatte Präsident Selenskyj von 22 Toten gesprochen. Zudem wurden nach jüngsten Angaben 31 Menschen verletzt.

Selenskyj hatte in einer Videobotschaft vor dem UN-Sicherheitsrat berichtet, dass russische Raketen einen Zug getroffen hätten. Das Gremium hatte zur Lage in der Ukraine getagt, weil der russische Überfall genau vor einem halben Jahr begonnen hatte. Die westlichen Staaten sicherten Kiew weiter Solidarität und weitere Waffenlieferungen zu.

Scholz trifft ukrainische Soldaten in Ostholstein

Bundeskanzler Scholz (SPD) besucht heute in Schleswig-Holstein ukrainische Soldatinnen und Soldaten, die an deutschen Gepard-Flugabwehrpanzern ausgebildet werden. Das Treffen findet am Vormittag auf dem Truppenübungsplatz Putlos statt. Deutschland hat die Lieferung von 30 Gepard zugesagt, die sich derzeit noch in Altbeständen des Rüstungskonzerns Krauss-Maffei Wegmann befinden.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.