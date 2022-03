Russland-Ukraine-Krieg: Millionen Ukrainer brauchen humanitäre Hilfe Stand: 18.03.2022 22:03 Uhr Laut den Vereinten Nationen sind mehr als drei Millionen Menschen bereits aus der Ukraine geflüchtet. Die humanitäre Lage ist desolat. Aktuelle News zum Russland-Ukraine-Krieg im Überblick.

Nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR brauchen etwa 13 Millionen Menschen innerhalb der Ukraine humanitäre Hilfen. Mehr als 3,27 Millionen seien in Nachbarländer geflüchtet, rund 6,5 Millionen sind laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zu Binnenflüchtlingen geworden. Millionen Familien hungern oder sind dort vom Hunger bedroht, weil die Lebensmittelversorgung nicht mehr funktioniert, teilte das UNHCR heute mit.

Seit Anfang des russischen Angriffskriegs in der Ukraine am 24. Februar sind UN-Angaben zufolge mindestens 816 Zivilisten getötet worden. Genaue Zahlen aus umkämpften Gebieten, etwa aus der Hafenstadt Mariupol, fehlen aber. Dort gab es auch heute wieder heftige Gefechte. Am Abend teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass fast 13.700 Bewohner Mariupols heute in Sicherheit gebracht worden seien. Die ukrainische Seite sprach hingegen von landesweit rund 13.000 Menschen, denen über Korridore die Flucht gelungen sei.

Landesweite Bombardierungen fortgesetzt

Russische Truppen setzten ihre Angriffe auch auf andere ukrainische Städte fort. Im Westen des Landes, nahe Lwiw, sollen Raketen ein Werk für Flugzeugreparaturen getroffen haben. Laut dem Bürgermeister wurde niemand getötet, das Werk sei geschlossen worden. Einen Toten und mehrere Verletzte gab es indes bei einem Angriff auf ein Wohngebiet in Kiew.

AUDIO: Update: Die aktuelle Lage in der Ukraine (6 Min) Update: Die aktuelle Lage in der Ukraine (6 Min)

Xi: Gemeinsam für Frieden und Sicherheit

Chinas Staatschef Xi appellierte in einem Telefonat an US-Präsident Biden, sich gemeinsam mit der Volksrepublik für Frieden einzusetzen. Die USA und China sollten als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und wichtigste Volkswirtschaften der Welt auch "internationale Verantwortung übernehmen und Anstrengungen für Frieden und Ruhe in der Welt unternehmen".

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

