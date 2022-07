Stand: 10.07.2022 13:33 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Lemke will Strom- oder Gassperren verhindern

Verbraucherschutzministerin Lemke hat im Falle eines weiteren Anstiegs der Energiepreise ein Moratorium für Strom- und Gassperren in Aussicht gestellt. Die Grünen-Politikerin sagte der "Bild am Sonntag", es könne sein, dass die Bundesnetzagentur im absoluten Krisenfall Energieunternehmen erlauben müsse, gestiegene Preise trotz Preisgarantie an die Verbraucher weiterzugeben. Dann sei ein gesetzlich angeordneter Aufschub für Strom- und Gassperren erforderlich. Lemke betonte, es müsse einerseits sichergestellt werden, dass die Versorger die Energieversorgung im Land aufrechterhalten können, aber andererseits dürfe niemandem in einer solchen Situation Strom oder Gas abgestellt werden, weil er mit der Rechnung in Verzug ist.

AUDIO: Verbraucherschutzministerin Lemke: Keine Strom- oder Gassperren (1 Min) Verbraucherschutzministerin Lemke: Keine Strom- oder Gassperren (1 Min)

Kanada genehmigt Ausfuhr von reparierter Turbine für Nord Stream 1

Kanada hat unterdessen für die Lieferung einer reparierten Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 grünes Licht gegeben. Der zuständige Minister Wilkinson erklärte, Ottawa werde trotz der Sanktionen gegen Russland eine zeitlich begrenzte und widerrufbare Genehmigung erteilen. Wilkinson betonte, ohne das nötige Erdgas werde die deutsche Wirtschaft sehr große Schwierigkeiten bekommen. Die Bundesregierung begrüßte die Ausfuhrgenehmigung. Das Bundeswirtschaftsministerium sprach von einem guten und konstruktiven Austausch mit der Regierung in Ottawa. Russland hatte den Ausfall einer Turbine Mitte Juni als einen Grund für die gedrosselten Gaslieferungen über die Nord-Stream-Pipeline angeführt. Wirtschaftsminister Habeck nannte diese Argumentation vorgeschoben. Derzeit wird die Leitung laut Bundesnetzagentur nur zu etwa 40 Prozent ausgelastet.

Die zuletzt wichtigste Verbindung für russisches Erdgas nach Deutschland wird am Montagmorgen vollständig abgeschaltet. Grund sind jährlich wiederkehrende Wartungsarbeiten, die bereits vor längerer Zeit angekündigt wurden. Unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat akute Bedenken geäußert, dass Russland den Gashahn auch nach Abschluss der Wartung nicht mehr aufdrehen könnte. Wie die Betreibergesellschaft Nord Stream AG mitteilte, sollen die Arbeiten bis zum 21. Juli dauern. In dieser Zeit werde kein Gas nach Deutschland befördert.