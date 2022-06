Stand: 08.06.2022 10:55 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Lawrow verhandelt in der Türkei über Getreide

Russlands Außenminister Lawrow berät in der Türkei über die Ausfuhr von in der Ukraine festgesetztem Getreide. Bei dem Gespräch mit seinem Kollegen Cavusoglu soll es um Möglichkeiten zur Auflösung der Blockade gehen. Die Türkei hat auf Bitten der Vereinten Nationen angeboten, trotz der Seeminen im Schwarzen Meer maritime Konvois aus ukrainischen Häfen zu eskortieren. Dafür könnte die Türkei eine finanzielle Gegenleistung und Rabatte bei Getreidekäufen bekommen.

Weiter Widerstand im Donbass gegen russische Truppen

Russische Truppen stoßen derweil nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Osten des Landes weiter auf starken Widerstand. Russland habe dort keinen Durchbruch erzielt, sagte er in einer Video-Botschaft. Die Besatzer hätten nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet. In der Nacht gab es nach ukrainischen Angaben weiter Kämpfe im Donbass. Betroffen sind vor allem die Städte Sjewjerodonezk, Lyssytschansk und Popasna.

AUDIO: Von Lucke: "Merkel-Auftritt war Glanzstück politischer Kommunikation" (10 Min) Von Lucke: "Merkel-Auftritt war Glanzstück politischer Kommunikation" (10 Min)

Merkel: Russlands Krieg durch nichts zu rechtfertigen

Die frühere Bundeskanzlerin Merkel hat den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt. Es gebe dafür keine Rechtfertigung, sagte Merkel in einem Fernsehinterview. Putin habe seit Jahren kontinuierlich immer mehr Grenzen überschritten. Sie räumte ein, man hätte Russland nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 härter begegnen können. Vorwürfe, selbst Fehler in ihrer Russland-Politik gemacht zu haben, wies Merkel zurück. Sie werde sich auch nicht entschuldigen.