Russland-Ukraine-Krieg: Laut UNO 50 Zivilisten in Butscha getötet Stand: 22.04.2022 11:52 Uhr Die Vereinten Nationen haben in der ukrainischen Stadt Butscha die "unrechtmäßige Tötung" von 50 Zivilisten dokumentiert. In der Nähe von Mariupol sollen weitere Massengräber entdeckt worden sein. Kanzler Scholz rechtfertigt die Ukraine-Politik der Bundesregierung. Die News im Überblick.

"Bei einer Mission in Butscha am 9. April haben Menschenrechts-Ermittler der UNO die unrechtmäßige Tötung unter anderem durch standrechtliche Hinrichtung von rund 50 Zivilisten vor Ort dokumentiert", sagte heute Ravina Shamdasani, eine Sprecherin des UN-Menschenrechtskommissariats in Genf. Die Taten der russischen Armee könnten "sich als Kriegsverbrechen erweisen".

Nahe der belagerten Hafenstadt Mariupol sollen weitere Massengräber entdeckt worden sein. Beweise lieferten nach ukrainischen Angaben entsprechende Satellitenaufnahmen. Danach könnten bis zu 9.000 Menschen verscharrt worden sein. Unabhängig überprüft werden konnten die Angaben bisher nicht. Der Bürgermeister von Mariupol warf den russischen Streitkräften Völkermord vor.

Debatte über Ukraine-Politik der Regierung geht weiter

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Mützenich, hat die Ukraine-Politik von Kanzler Scholz gegen Kritik von Oppositionspolitikern, aber auch aus Reihen der Regierungsparteien verteidigt. In einem Hörfunk-Interview auf NDR Info sagte Mützenich, eine breite Mehrheit der Fraktion stehe hinter Scholz. Der entscheidende Punkt sei, was die Regierung im Bundessicherheitsrat beschließe - und da seien Grüne und FDP mit am Tisch. Auf Einladung der Vorsitzenden Strack-Zimmermann soll Kanzler in der nächsten Sitzung des Verteidigungsausschusses im Bundestag seine Ukraine-Politik erläutern.

AUDIO: Mützenich: Mehrheit der SPD-Fraktion steht hinter Kurs der Regierung (8 Min) Mützenich: Mehrheit der SPD-Fraktion steht hinter Kurs der Regierung (8 Min)

Scholz kündigte in einem "Spiegel"-Interview die Lieferung weiterer Waffen an die Ukraine an. Die Möglichkeiten der Bundeswehr aus ihrem Arsenal seien weitgehend erschöpft. Was noch verfügbar sei, werde aber geliefert. Der Kanzler verteidigte seinen Kurs, keine schweren Waffen aus westlicher Produktion an die Ukraine zu liefern. Er tue alles, "um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt". Es dürfe keinen Atomkrieg geben.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Weitere Nachrichten zum Krieg in der Ukraine:

Weitere Informationen Ukraine-Berichterstattung von tagesschau.de Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Weitere Informationen 4 Min Will Russland die Unterjochung der Ukraine? Ein Artikel der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti sorgt für Diskussion. Er wird von vielen als Beleg dafür gesehen, dass es Putin gar nicht um russische Sicherheitsinteressen geht. 4 Min 9 Min Die Lage in der Ukraine am Freitagmorgen Im Osten der Ukraine haben sich Angaben aus Kiew zufolge die Gefechte an mehreren Orten intensiviert. Es gibt Meldungen zu weiteren Massengräbern in der Nähe von Mariupol. 9 Min

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Ratgeber:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 22.04.2022 | 06:00 Uhr