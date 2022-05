Stand: 07.05.2022 07:43 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Lage in Mariupol weiter angespannt

Die Ukraine sucht nach den Worten von Präsident Selenskyj nach Wegen, um die im Stahlwerk der Hafenstadt Mariupol eingeschlossenen Soldaten zu retten. In einer Videoansprache sagte Selenskyj am Abend, dass einflussreiche Vermittler und Staaten daran beteiligt seien. Bei den bisherigen Evakuierungen durften nur Zivilisten das umkämpfte Stahlwerk verlassen. Gestern konnten etwa 50 Frauen, Kinder und ältere Menschen in Sicherheit gebracht werden. Russische Truppen bombadieren seit Tagen das mit Bunkern und Tunnel stark befestigte Fabrikgelände. Die komplette Einnahme Mariupols wäre für Russland ein wichtiger militärischer Erfolg.

NATO-Generalsekretär warnt Russland vor Einsatz von Atomwaffen

NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat Russland im Ukraine-Krieg vor dem Einsatz von Atomwaffen gewarnt. In diesem Fall würde es auf allen Seiten nur Verlierer geben, sagte Stoltenberg der "Welt am Sonntag". Die nukleare Rhetorik Moskaus verurteilte er als unverantwortlich und rücksichtslos. Stoltenberg rief den Westen dazu auf, weitere schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Nur so könne Kiew die russische Invasion erfolgreich abwehren.

Pro-russische Hacker haben einem Medienbericht zufolge Websites deutscher Sicherheitsbehörden, Ministerien und Politiker angegriffen. Nach Informationen des "Spiegel" richteten sich die Attacken unter anderem gegen die Bundespolizei, den Bundestag und das Bundesverteidigungsministerium. Einige der Internetauftritte seien vorübergehend nicht aufrufbar gewesen. Die Sicherheitsbehörden vermuten dem Bericht zufolge, dass es sich um Vergeltungsaktionen für deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine handelt.