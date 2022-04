Russland-Ukraine-Krieg: Knapp 5,2 Millionen flüchteten ins Ausland Stand: 23.04.2022 17:53 Uhr Seit Beginn des Ukraine-Krieges vor zwei Monaten sind knapp 5,2 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Hamburgs Umweltsenator Kerstan fordert ein Öl-Embargo gegen Russland. Die News im Überblick.

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR teilte am Sonnabend mit, dass wegen des russischen Angriffskriegs bislang 5.163.686 Menschen die Ukraine verlassen hätten. Frauen und Kinder machen demnach 90 Prozent der ins Ausland Geflüchteten aus. Die meisten Menschen flüchteten nach Polen: Fast sechs von zehn ukrainischen Flüchtlingen reisten in das Nachbarland aus. Viele von ihnen sind mittlerweile in andere Staaten des europäischen Schengen-Raums gelangt. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) der Vereinten Nationen sind darüber hinaus mehr als 7,7 Millionen Menschen innerhalb der Ukraine auf der Flucht.

Hamburger Senator fordert Öl-Embargo gegen Russland

Hamburgs Umweltsenator Kerstan (Grüne) fordert unterdessen, die Frage eines Energie-Embargos gegen Russland ernsthaft zu prüfen. "Denn wenn man Putin jetzt nicht in der Ukraine stoppt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass deutsche Soldaten an Nato-Grenzen ihr Leben riskieren müssen, um unsere Freiheit zu verteidigen", sagte der Politiker der "Welt am Sonntag". Es gehe jetzt darum, womit man Putin am härtesten treffen könne - das sei der Öl-Sektor, auf dem Deutschland Lieferausfälle zudem auf den Weltmärkten besser kompensieren könne. "Ein Gas-Embargo hingegen wäre so kurzfristig für uns ein harter Schlag."

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

