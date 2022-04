Russland-Ukraine-Krieg: Kiew schlägt Verhandlungen in Mariupol vor Stand: 21.04.2022 06:52 Uhr Die Ukraine hat Russland direkte Verhandlungen in der umkämpften Hafenstadt Mariupol vorgeschlagen. Eine geplante Evakuierung der Stadt scheiterte erneut.

Ukraines Chefunterhändler Arachamija schrieb auf Twitter, Präsidentenberater Podoljak und er seien bereit, nach Mariupol zu kommen, "um mit der russischen Seite über die Evakuierung unserer Militärgarnison und Zivilisten zu verhandeln". In Mariupol haben sich rund 2.500 Kämpfer in einem Stahlwerk verschanzt und leisten den russischen Angreifern Widerstand. Dem Anführer der russischen Teilrepublik Tschetschenien zufolge soll das Stahlwerk noch heute Mittag an russische Einheiten fallen. Kadyrow sagte, die verbliebenen ukrainischen Kämpfer hätten noch die Möglichkeit, sich zu ergeben. Täten sie dies, sei er sicher, dass die russische Führung "die richtige Entscheidung" treffen werde.

Eine Rettung von Zivilisten aus Mariupol scheiterte gestern nach Angaben der Vize-Regierungschefin Wereschtschuk erneut. Heute soll es einen weiteren Versuch geben.

Baerbock: Lieferung gepanzerter Fahrzeuge "kein Tabu"

Deutschlands Außenministerin Baerbock hält die Lieferung von gepanzerten Fahrzeugen an die Ukraine nach eigenen Worten grundsätzlich für möglich. Für Deutschland sei auch die Lieferung gepanzerter Fahrzeuge "kein Tabu, auch wenn es in der deutschen Debatte manchmal so klingt", sagte Baerbock am Mittwoch bei Gesprächen mit baltischen Amtskollegen in Riga. Solchen Lieferungen habe die Bundesregierung bereits zugestimmt. "Aber kurzfristig ist bei uns nichts vorhanden, was wir jetzt wirklich schnell und unverzüglich liefern können." Daher sei mit den Nato- und G7-Partnern ein "Ringtausch" vereinbart worden. Kanzler Scholz war für seine abwartende Haltung in dieser Frage zuvor kritisiert worden - vor allem von Politikern der Union.

AUDIO: Kommentar: Verhalten von Kanzler Scholz ist schwer verständlich (3 Min) Kommentar: Verhalten von Kanzler Scholz ist schwer verständlich (3 Min)

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: Letztes Ultimatum für Mariupol? Der Anführer der russischen Teilrepublik Tschetschenien kündigte an, dass die ukrainische Hafenstadt noch heute fallen könnte. Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Ratgeber:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 20.04.2022 | 21:45 Uhr