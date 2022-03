Russland-Ukraine-Krieg: Kiew "belagert" - UN-Sicherheitsrat tagt Stand: 11.03.2022 20:09 Uhr Offenbar versuchen russische Truppen weiter, in die ukrainische Hauptstadt Kiew vorzudringen. In der belagerten Stadt Mariupol spitzt sich die Lage zu. Der UN-Sicherheitsrat befasste sich mit dem Vorwurf Russlands, die Ukraine betreibe Biowaffen-Labore. Die News im Überblick.

Die russischen Streitkräfte versuchen weiter, nach Kiew vorzudringen. Nach westlichen Geheimdienstinformationen werden die Truppen derzeit neu aufgestellt, um eine neue Offensive zu starten. Inzwischen befinde sich Kiew im "Belagerungszustand", erklärte der ukrainische Präsidentenberater Podoljak. Kiew sei "bereit zu kämpfen" und werde "standhaft bis zum Ende sein", twitterte er. Auch in Charkiw in der Ostukraine waren am Freitag Explosionen zu hören. Zudem hat die russische Luftwaffe nach ukrainischen Angaben erstmals die Millionen-Stadt Dnipro im Zentrum des Landes angegriffen.

In Mariupol dauert die Belagerung an. Dort wird laut Hilfsorganisationen die Lage immer unerträglicher. Es gebe Kämpfe um Lebensmittel und Plünderungen. Es soll keinen Strom, kein Wasser und keine Heizung mehr geben.

UN-Sicherheitsrat befasst sich mit angeblichen Biowaffen-Laboren

In einer Dringlichkeitssitzung beriet der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Russland erneuerte seinen Vorwurf, dass in der Ukraine mit Unterstützung der USA Biowaffen entwickelt würden. "Das russische Verteidigungsministerium besitzt jetzt Dokumente, die bestätigen, dass es ein Netzwerk von mindestens 30 biologischen Labors gab", sagte Russlands UN-Botschafter Nebensja. Die Labors seien für "gefährliche Experimente" mit Erregern von Milzbrand, Tularämie, Cholera und anderen tödlichen Krankheiten genutzt worden. Die britische UN-Botschafterin Woodward widersprach: "Wir sitzen nicht in diesem Saal, um ein Publikum für russische Propaganda zu sei." Es gebe keinen Hauch glaubwürdiger Beweise dafür. Auch die UNO hatte bereits mitgeteilt, nichts über angeblich in der Ukraine produzierte Massenvernichtungswaffen zu wissen. Die USA sprachen von einem möglichen Vorwand der Russen, um selbst Massenvernichtungswaffen im Ukraine-Krieg einzusetzen. China hingegen stärkte Russland in der Sicherheitsrats-Sitzung den Rücken. Die "relevanten Informationen" Moskaus sollten "große Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft hervorrufen" und überprüft werden, sagte der chinesische UN-Botschafter Zhang Jun.

Scholz gegen Importstopp aus Russland - USA sagen weitere Hilfe zu

Bundeskanzler Scholz hält an seinem Nein zu einem Importstopp für russische Energie fest. "Es ist eine bewusste Entscheidung, dass wir jedenfalls von unserer Seite aus die Importe nicht einstellen werden", sagte Scholz nach dem EU-Gipfel in Versailles. Die Regierungschefs der EU-Staaten seien sich dabei sehr einig. Diese einigten sich zudem darauf, die Ukraine mit weiteren 500 Millionen Euro für ihren Kampf gegen den russischen Angriff zu unterstützen.

Auch die USA sagten weitere Hilfe zu: "Wir werden dafür sorgen, dass die Ukraine Waffen hat, um sich zu verteidigen", sagte US-Präsident Biden. Man wolle außerdem Geld und Lebensmittel in die Ukraine schicken und ukrainische Flüchtlinge "mit offenen Armen empfangen, wenn sie Zugang brauchen".

