Stand: 16.08.2022 09:09 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Kein zusätzliches Gas aus Norwegen

Norwegen kann seine Gaslieferungen an Deutschland nach eigenen Angaben derzeit nicht weiter erhöhen. Bei einem Besuch von Bundeskanzler Scholz in dem Land sagte Ministerpräsident Støre, man liefere bereits das maximal Mögliche. Scholz dankte Norwegen trotzdem und sagte, die Lieferungen seien wichtig, um die Gas-Abhängigkeit von Russland zu verringern. Norwegen liefert derzeit so viel Gas und Öl nach Deutschland wie nie zuvor und deckt mittlerweile mehr als 30 Prozent des deutschen Erdgasbedarfs.

Wirtschaftsminister Habeck verteidigt Gasumlage

Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) verteidigte erneut die geplante Gasumlage. Im ZDF sprach er von einem harten, aber notwendigen Schritt, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das Verfahren, nach dem die Umlage berechnet wurde, sei mehrfach überprüft worden, so Habeck. Die Gasumlage beträgt von Oktober an 2,419 Cent je Kilowattstunde für alle Verbraucher. Mit dem Geld sollen Insolvenzen von Gasversorgern verhindert werden. Bei einem Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden betragen die Mehrkosten rund 480 Euro im Jahr. Falls zusätzlich die Mehrwertsteuer fällig wird, steigen die Kosten auf knapp 580 Euro. Linken-Parteichef Schirdewan warf der Bundesregierung eine Politik der sozialen Spaltung vor.

Weitere Informationen Gasumlage: Wie viel müssen Verbraucher wann zahlen? Ab Oktober müssen Gaskunden eine Umlage in Höhe von 2,4 Cent pro Kilowattstunde zahlen. So sollen Unternehmen entlastet werden. mehr

UN-Chef besorgt wegen AKW Saporischschja

UN-Generalsekretär Guterres und Russlands Verteidigungsminister Schoigu haben über die Situation am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja gesprochen. In dem Telefonat ging es um die Bedingungen für einen sicheren Weiterbetrieb. Die russische Armee hält das größte Atomkraftwerk Europas seit März besetzt. Seit Ende Juli wurde es mehrfach beschossen. Für diese Angriffe machen sich Russland und die Ukraine gegenseitig verantwortlich. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte Russland erneut zum Rückzug seiner Soldaten aus dem Atomkraftwerk auf.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.