Stand: 10.07.2022 07:12 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Kanada liefert Turbine für Nord Stream 1

Kanada hat für die Lieferung einer reparierten Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 grünes Licht gegeben. Der zuständige Minister Wilkinson erklärte, Ottawa werde trotz der Sanktionen gegen Russland eine zeitlich begrenzte und widerrufbare Genehmigung erteilen. Wilkinson betonte, ohne das nötige Erdgas werde die deutsche Wirtschaft sehr große Schwierigkeiten bekommen. Zudem liefen die Deutschen Gefahr, ihre Häuser im Winter nicht heizen zu können. Russland hatte den Ausfall einer Turbine Mitte Juni als einen Grund für die gedrosselten Gaslieferungen über die Nord-Stream-Pipeline angeführt. Wirtschaftsminister Habeck nannte diese Argumentation vorgeschoben. Derzeit wird die Leitung laut Bundesnetzagentur nur zu etwa 40 Prozent ausgelastet.

Die zuletzt wichtigste Verbindung für russisches Erdgas nach Deutschland wird am Montagmorgen vollständig abgeschaltet. Grund sind jährlich wiederkehrende Wartungsarbeiten, die bereits vor längerer Zeit angekündigt wurden. Unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat akute Bedenken geäußert, dass Russland den Gashahn auch nach Abschluss der Wartung nicht mehr aufdrehen könnte. Wie die Betreibergesellschaft Nord Stream AG mitteilte, sollen die Arbeiten bis zum 21. Juli dauern. In dieser Zeit werde kein Gas nach Deutschland befördert.

Melnyk als ukrainischer Botschafter in Deutschland entlassen

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den Botschafter in Deutschland, Melnyk, entlassen. Gründe wurden in dem von der Präsidentenkanzlei in Kiew veröffentlichten Dekret nicht genannt. Neben Melnyk wurden laut Präsidialamt auch die Botschafter der Ukraine in Norwegen, Tschechien und Ungarn sowie Indien abberufen. Selenskyj bezeichnete die Abberufung von Melnyk aus Deutschland als normalen Vorgang. Mehrere Medien hatten in der vergangenen Woche darüber berichtet, er könne ins Außenministerium nach Kiew wechseln. Melnyk war zuletzt in die Kritik geraten wegen Äußerungen über den ukrainischen Nationalisten und Antisemiten Stepan Bandera.