Russland-Ukraine-Krieg: Israel versucht weiter zu vermitteln Stand: 06.03.2022 20:36 Uhr In der Ukraine wird weiter gekämpft. Der geplante zweite Versuch, Einwohner der Hafenstadt Mariupol in Sicherheit zu bringen, misslang. Israel versucht weiter, in dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Die News im Überblick.

Einen Tag nach seinem Überraschungsbesuch bei Wladimir Putin in Moskau hat der israelische Regierungschef Naftali Bennett am Sonntag noch einmal mit Russlands Präsident telefoniert. Außerdem telefonierte Bennett zum dritten Mal binnen 24 Stunden mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz, den Bennett am Sonnabend persönlich getroffen hatte, telefonierte er erneut - sowie mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Bennett sagte, er habe die Reisen mit Einwilligung aller Beteiligten unternommen. Nach Medienberichten soll Selenskyj Bennett gebeten haben, in Israel Verhandlungen auszurichten. Am Montag ist ein Treffen der Außenminister der USA und Israels geplant. Außerdem wollen Russland und die Ukraine sich zum dritten Mal zu direkten Verhandlungen treffen. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan telefonierte mit Putin.

Weiter Kämpfe um Mariupol - Zivilisten können nicht weg

Die geplante Evakuierung von Zivilisten aus Mariupol scheiterte am Sonntag erneut. Und wieder beschuldigten sich die russische und die ukrainische Seite gegenseitig, dafür die Verantwortung zu tragen. Das Rote Kreuz sprach von einem "Fehlen einer detaillierten und funktionierenden Übereinkunft zwischen den Konfliktparteien". Schon am Sonnabend war die Evakukierung gescheitert, weil eine vereinbarte Feuerpause nicht eingehalten wurde.

AUDIO: Kämpfe in der Ukraine (25 Min) Kämpfe in der Ukraine (25 Min)

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, erklärte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi. Die meisten Menschen flohen nach Polen. Dort kamen nach Angaben des Grenzschutzes 964.000 ukrainische Flüchtlinge an.

Ukraine: Russische Armee nähert sich Flughafen in Kiew

Der Generalstab in Kiew sieht nach eigenen Angaben den Hauptfokus der russischen Angreifer neben Mariupol weiter in der Umzingelung der Hauptstadt Kiew, der Millionenmetropole Charkiw im Osten und der Stadt Mykolajiw im Süden. Russische Einheiten versuchten, in die südwestlichen Außenbezirke von Kiew einzudringen und näherten sich der Autobahn nach Boryspil, wo Kiews internationaler Flughafen liegt. Ukraines Präsident Selenskyj erklärte, russische Streitkräfte hätten durch Raketenbeschuss den Flughafen der Stadt Winnyzja zerstört. In Moskau meldete das Verteidigungsministerium den Vormarsch der russischen Armee und der von ihr unterstützten Separatisten im Osten der Ukraine. Russische Streitkräfte und pro-russische Separatisten brachten demnach mehr als ein Dutzend Ortschaften unter ihre Kontrolle. Die russische Seite meldete zudem ukrainische Angriffe auf die selbst erklärten Volksrepubliken Luhansk und Donezk.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

