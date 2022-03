Russland-Ukraine-Krieg: Hoffen auf die dritte Verhandlungsrunde Stand: 04.03.2022 22:51 Uhr Nach dem Angriff auf das ukrainische Atomkraftwerk hat der UN-Sicherheitsrat Russland scharf kritisiert. Die G7-Staaten kündigten weitere Sanktionen an. Bundeskanzler Scholz telefonierte eine Stunde mit Russlands Präsident Putin. News zum Krieg im Überblick.

Noch an diesem Wochenende könnte es eine dritte Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine geben. "Die dritte Runde kann morgen oder übermorgen stattfinden, wir sind in ständigem Kontakt", teilte der ukrainische Unterhändler Mychailo Podoljak am Freitag mit. Ähnlich äußerte sich auch Russlands Präsident Wladimir Putin in einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Darin forderte Scholz Putin zu einer Waffenruhe auf.

Die Voraussetzungen für Verhandlungen sind allerdings schwierig: Russlands Präsident Putin erklärte im Vorfeld, ein Friedensdialog sei nur dann möglich, wenn "alle russischen Forderungen" erfüllt würden. Die ukrainische Seite lehnt dies vehement ab und fordert einen internationalen Vermittler.

AKW-Beschuss: UN-Sicherheitsrat macht Russland verantwortlich

Am Freitagnachmittag hatte der UN-Sicherheitsrat kritisierte Russland in einer Dringlichkeitssitzung die Attacke auf das Atomkraftwerk in Saporischschja östlich von Kiew mit scharfen Worten verurteilt und Russland dafür verantwortlich gemacht. Sie stehe "im Widerspruch zum humanitären Völkerrecht", erklärte die Beauftragte der Vereinten Nationen für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo. Auch die G7-Staaten kündigten weitere strenge Sanktionen gegen Russland an.

Nach Angaben lokaler Behörden hatten russische Truppen in der Nacht das AKW unter Beschuss genommen. Nach ersten Informationen wurde keine erhöhte Radioaktivität gemeldet. Das AKW soll mittlerweile in russischer Hand sein.

Ukraine: Russische Armee konzentriert sich auf Kiew

Der Vormarsch auf Großstädte in der Ukraine geht unterdessen weiter. "Die Hauptanstrengungen der Besatzer konzentrieren sich auf die Einkreisung Kiews", heißt es von der ukrainischen Armee. Die südukrainische Hafenstadt Mariupol soll inzwischen komplett eingeschlossen sein. Am Freitagnachmittag bat der Bürgermeister um militärische Unterstützung und um die Einrichtung eines Korridors, damit Zivilisten sich in Sicherheit bringen können.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

