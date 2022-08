Stand: 15.08.2022 06:21 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Höhe der Gasumlage wird bekannt gegeben

Heute wird die Höhe der Gasumlage bekanntgegeben. Die genaue Höhe berechnet ein Gemeinschaftsunternehmen der Gas-Fernleitungsbetreiber. Bislang war eine Umlage von 1,5 bis 5 Cent je Kilowattstunde im Gespräch. Für eine vierköpfige Familie, die im Jahr 20.000 Kilowattstunden Gas verbraucht, würde das jährliche Mehrkosten von rund 360 bis zu 1.200 Euro inklusive Mehrwertsteuer bedeuten. Allerdings hat Finanzminister Lindner die EU um eine Ausnahme gebeten, damit Deutschland auf die staatliche Gasumlage keine Mehrwertsteuer erheben muss. Die Umlage soll vom 1. Oktober dieses Jahres bis zum 31. März 2024 erhoben werden. Sie Gasversorgern zugutekommen, die zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibende, günstigere Gasmengen aus Russland kaufen müssen.

Selenskyj ruft Russen zu Widerstand auf

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die russische Bevölkerung aufgerufen, sich gegen den Krieg auszusprechen. In seiner aktuellen Videobotschaft sagte Selenskyj, das Böse finde in einem solchen Maßstab statt, dass Schweigen einer Mitschuld gleichkomme. Im Unterschied zu früheren Appellen sprach er die russische Bevölkerung nicht auf Russisch, sondern auf Ukrainisch an. Umfragen zufolge unterstützt eine Mehrheit der Russen den Kurs von Präsident Putin. Allerdings ist unklar, wie aussagekräftig die Befragungen sind. Offene Kritik am Krieg wird streng bestraft.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.