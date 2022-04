Russland-Ukraine-Krieg: Heute Geberkonferenz in Polen Stand: 09.04.2022 07:17 Uhr In Polen findet heute eine internationale Geberkonferenz statt, bei der Geld für Ukraine-Flüchtlinge gesammelt werden soll. Russland setzt seine Angriffe auf die Ostukraine fort. Die News im Überblick.

Ziel der Konferenz, die am Nachmittag in Warschau beginnt, ist es, sowohl Flüchtende innerhalb der Ukraine als auch in den Nachbarländern zu unterstützen. Organisiert wird die Veranstaltung von der Organisation Global Citizen, der EU-Kommission und der kanadischen Regierung. Die Spenden gehen an UN-Projekte und örtliche Hilfsinitiativen. Insgesamt haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR bereits rund 4,4 Millionen Menschen die Ukraine verlassen, das entspricht etwa zehn Prozent der Gesamtbevölkerung vor dem Krieg. Etwa sechs Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht.

Russland konzentriert Attacken auf Ostukraine

Unterdessen gehen die Angriffe russischer Einheiten im Donbass ukrainischen Angaben zufolge weiter. Die russischen Truppen konzentrierten sich darauf, die Orte Rubischne, Nischne, Popasna und Nowobachmutiwka zu übernehmen und die volle Kontrolle über die Stadt Mariupol zu erlangen, berichtete die Agentur Unian unter Berufung auf den Bericht zur militärischen Lage des ukrainischen Generalstabs am Morgen. Den USA liegen einem hochrangigen Militärvertreter zufolge Hinweise darauf vor, dass Russland mit der Mobilisierung von Reservisten begonnen hat. Die Regierung in Moskau könnte mehr als 60.000 von ihnen einberufen wollen

Weitere Informationen Desinformation bei Facebook: From Russia with Lies Beispielsweise werden die Gräueltaten von Butscha geleugnet. Eine Whistleblowerin kritisiert die Maßnahmen von Facebook als unzureichend. extern

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: Pentagon beschuldigt Russland für Angriff auf Bahnhof Für die US-Regierung ist die Beweislage beim tödlichen Raketenangriff in Kramatorsk eindeutig. Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Ratgeber:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 09.04.2022 | 07:00 Uhr