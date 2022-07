Stand: 25.07.2022 21:12 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Habeck wirft Putin "perfides Spiel" vor

Die Ankündigung des russischen Energiekonzerns Gazprom, von Mittwoch an noch mal weniger Gas über Nord Stream 1 zu liefern, hat Kritik und Sorgen ausgelöst. Bundeswirtschaftsminister Habeck wirft Kremlchef Putin vor, ein "perfides Spiel" zu spielen. Nach Habecks Worten gibt es keine technischen Gründe, die Lieferungen zu kürzen. Die fehlende Turbine für die Pipeline stehe bereit, aber Russland weigere sich, die notwendigen Einfuhrdokumente auszustellen. Der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Kruse, rechnet damit, dass Russland nun regelmäßig vermeintliche Lieferprobleme bei Nord Stream 1 melden wird. Nur mit einer eigenen Gasförderung in der Nordsee und an Land könne Deutschland Putins psychologische Kriegsführung als irrelevantes Getue beiseiteschieben, sagte Kruse dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Faeser und Heil: Unterstützung der Ukraine geht weiter

Deutschland wird die Ukraine auch beim Wiederaufbau der durch den Krieg zerstörten Städte unterstützen. Das haben Bundesinnenministerin Faeser und Sozialminister Heil während ihres Besuchs in dem Land erklärt. Laut Faeser gibt es auch in der deutschen Zivilbevölkerung nach wie vor große Hilfsbereitschaft. Heil kündigte an, dass die Bundesagentur für Arbeit beim Thema Arbeitsmarktreform mit der Regierung in Kiew zusammenarbeiten werde. Die beiden deutschen Kabinettsmitglieder hatten heute unter anderem die Stadt Irpin besucht, die durch den Krieg weitgehend zerstört wurde.