Stand: 23.06.2022 10:51 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Habeck ruft Gas-Alarmstufe aus

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat wegen der angespannten Lage auf den Gasmärkten die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. "Wir sind in einer Gaskrise. Gas ist von nun an ein knappes Gut. Die Preise sind jetzt schon hoch, und wir müssen uns auf weitere Anstiege gefasst machen", sagte Habeck. Oberste Priorität sei es nun, die Gasspeicher zu füllen. Alternative Anbieter würden gesucht und erneuerbare Energien ausgebaut. Außerdem müsse mehr Gas eingespart werden. "Die Summer vieler kleiner Maßnahmen hilft am Ende viel", so Habecks Schlusswort. Die Alarmstufe ist die zweite von drei Stufen des Notfallsplans Gas. Bisher galt die Frühwarnstufe. Die höchste wäre die Notfallstufe. Die Bundesnetzagentur wird aber noch nicht die Preisanpassungsklausel aktivieren, mit der Versorger höhere Preise direkt an ihre Kunden weiterreichen könnten. .

Weitere Informationen Gasspeicher in Deutschland: So steht es um die Füllstände Der Krieg hat den Gasfluss ins Stocken gebracht. Daten zeigen, wie viel Gas noch von Osten kommt und wie voll die Gasspeicher sind. mehr

EU-Gipfel: Beratung über Kandidatenstatus für die Ukraine

In Brüssel startet heute ein möglicherweise historischer EU-Gipfel. Denn die 27 Staats- und Regierungschefs entscheiden darüber, ob die von Russland angegriffene Ukraine den Status einer EU-Beitrittskandidatin bekommt. Es zeichnet sich eine breite Unterstützung ab. Das Votum für die Ukraine muss allerdings einstimmig von allen 27 Staaten getroffen werden. Auch das ukrainische Nachbarland Moldau soll den EU-Kandidatenstatus bekommen.