Russland-Ukraine-Krieg: Habeck kritisiert Absage von Steinmeier-Besuch Stand: 14.04.2022 06:39 Uhr Vizekanzler Habeck kritisiert die Absage des Steinmeier-Besuchs in Kiew. Das wichtigste Kriegsschiff der russischen Schwarzmeerflotte ist durch eine Explosion offenbar schwer beschädigt worden. Die USA sagen der Ukraine weitere Militärhilfen zu. Die Nachrichten im Überblick.

Habeck sagte in einem Gespräch mit der Funke Mediengruppe, die Ausladung des Bundespräsidenten durch Präsident Selenskyj sei eine Ausladung Deutschlands. Der Grünen-Politiker sprach von einem diplomatischen Fehler der ukrainischen Seite. Jetzt sollten alle schnell zusehen, das Problem zu lösen - "dafür wurden Telefone ja erfunden", so Habeck. Steinmeier wollte eigentlich zusammen mit den Staatspräsidenten Polens, Lettlands, Litauens und Estlands nach Kiew fahren, die am Abend mit dem ukrainischen Präsidenten zusammenkamen. Selenskyj sagte am Abend in Kiew, weder er selbst noch sein Büro sei von Steinmeier oder dem Bundespräsidialamt offiziell angefragt worden.

Offenbar Explosion auf dem Raketenkreuzer "Moskwa"

Das wichtigste Kriegsschiff der russischen Schwarzmeerflotte ist durch eine Explosion offenbar schwer beschädigt worden. Die Nachrichtenagentur Interfax meldet unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium, an Bord des Raketenkreuzers "Moskwa" sei Munition infolge eines Brandes detoniert. Die gesamte Besatzung sei gerettet worden, die Brandursache werde untersucht. Wenige Stunden zuvor hatte der Gouverneur der südukrainischen Region Odessa mitgeteilt, der Raketenkreuzer sei von einer ukrainischen Anti-Schiffsrakete getroffen worden. Die russischen Angriffe im Osten des Landes gehen derweil offenbar weiter.

Nach der EU (500 Millionen Euro) haben auch die USA der Ukraine weitere Militärhilfen zugesagt - nach einem Gespräch von US-Präsident Biden mit Selenskyj wurde eine Summe von umgerechnet rund 737 Millionen Euro genannt. Nach Angaben aus der Ukraine ist auch vereinbart worden, dass die USA ihre Sanktionen gegen Russland noch einmal verschärfen werden.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

