Russland-Ukraine-Krieg: Habeck ist für mehr Waffenlieferungen Stand: 15.04.2022 07:46 Uhr Wirtschaftsminister Habeck macht sich für eine Ausweitung von Waffenlieferungen an die Ukraine stark - und ruft zum Energiesparen auf. Die russischen Luftangriffe gehen offenbar weiter. Die Nachrichten im Überblick.

"Wir können die Ukraine in dem Krieg nicht alleine lassen. Sie kämpft auch für uns. Die Ukraine darf nicht verlieren, Putin darf nicht gewinnen", sagte der Grünen-Politiker Habeck in einem Interview mit der Funke Mediengruppe. Auf die Frage, ob Deutschland auch schwere Waffen liefere, sagte der Vizekanzler, dass große Panzer und Kampfflugzeuge bisher nicht dazu gehören. Eine "Brutalisierung des Krieges" bedeute aber auch, "dass man in Quantität und Qualität der Waffenlieferungen zulegen muss". Darüber werde mit den Partnern in der EU und in der NATO gesprochen. Vor allem Politiker von Grünen und FDP dringen in der Ampel-Koalition auf weitere Hilfen für Kiew auch in Form von schweren Waffen. Kanzler Scholz (SPD) hat sich dazu bisher zurückhaltend geäußert.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der Debatte um mehr Unabhängigkeit von russischen Energieimporten rief Habeck die Menschen in Deutschland dazu auf, Energie zu sparen. Er bitte jede und jeden, einen Beitrag zu leisten. Zehn Prozent Einsparung gingen immer. Wenn man an Ostern die Bahn oder das Fahrrad nehmen könne, sei das gut.

Offenbar Luftangriffe auf mehrere Städte in der Ukraine

In der Ukraine gibt es offenbar neue heftige Luftangriffe durch die russische Armee. Aus der Hauptstadt Kiew sowie aus Cherson im Süden, Charkiw im Osten und Iwano-Frankiwsk im Westen werden gewaltige Explosionen gemeldet. In Teilen Kiews ist örtlichen Medien zufolge der Strom ausgefallen. Auch in Luhansk und Saporischschja im Osten heulten in der Nacht den Angaben zufolge Luftschutzsirenen. Der ukrainische Präsident Selenskyj dankte seinen Landsleuten am Abend für den Widerstand, den sie gegen die russische Armee leisten. Sie hätten den größten Teil des Landes verteidigt, sagte er Tage nach Beginn des Angriffskrieges.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: CIA warnt vor möglichem Atomwaffeneinsatz Russlands Präsident Putin könnte den Einsatz "taktischer Atomwaffen oder Atomwaffen mit geringer Reichweite" anordnen, so CIA-Direktor Burns. Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Weitere Informationen 1 Min Cyberattacke auf Bremer Windkraft-Unternehmen Ein Firmenserver der Deutschen Windtechnik AG, die 7.500 Windräder betreut, war Ziel des Hackerangriffs. 1 Min 3 Min Ostermärsche: Ukraine-Krieg spaltet Friedensbewegung Die alte Parole "Frieden schaffen ohne Waffen" klingt selbst für manche Friedensaktivisten und Abrüstungsverfechter derzeit naiv. 3 Min

Weitere Informationen Ukraine-Flüchtlinge: Großer Andrang bei den Tafeln

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Weitere Informationen Klimastiftung: Schwesig bundesweit unter Druck Die umstrittene Klima- und Umweltschutz-Stiftung wird für Ministerpräsidentin Schwesig auch auf Bundesebene zur Belastung. mehr Hamburgs Bürgermeister Tschentscher dankt Flüchtlingshelfern Er besuchte Hanseatic Help und die Bürgerstiftung. Dabei würdigte er die große Hilfsbereitschaft der Bürger sowie die Arbeit der Hilfsorganisationen. mehr

Ratgeber:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 15.04.2022 | 07:00 Uhr