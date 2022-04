Russland-Ukraine-Krieg: Guterres reist zu Putin nach Moskau Stand: 22.04.2022 19:32 Uhr Nach rund zwei Monaten Krieg in der Ukraine wird Russlands Präsident Putin am kommenden Dienstag UN-Generalsekretär Guterres in Moskau empfangen. Das teilten Kreml und Vereinte Nationen mit. Die News im Überblick.

Guterres werde sich auch zu Gesprächen mit dem russischen Außenminister Lawrow treffen, teilten Kremlsprecher Peskow und eine UN-Sprecherin am Freitag mit. Zuvor hatte Guterres Briefe an die UN-Vertretungen Russlands und der Ukraine geschickt und darum gebeten, ihn in den Hauptstädten der Länder zu empfangen. Es müssten "dringende Schritte" zur Herstellung von Frieden in der Ukraine herbeigeführt werden. Der UN-Chef hatte zuletzt mehrfach eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg gefordert. Nach dem Aufenthalt in Moskau reist Guterres möglicherweise noch nach Kiew weiter. "Wir sind in Kontakt mit der Regierung der Ukraine bezüglich der Vorbereitungen für mögliche Besuche", hieß es dazu von den UN.

UN: 50 Zivilisten in Butscha getötet

Die Vereinten Nationen hatten erst am Freitag darüber informiert, dass in der ukrainischen Stadt Butscha die Tötung von 50 Zivilisten dokumentiert worden sei. "Bei einer Mission in Butscha am 9. April haben Menschenrechts-Ermittler der Vereinten Nationen die unrechtmäßige Tötung unter anderem durch standrechtliche Hinrichtung von rund 50 Zivilisten vor Ort dokumentiert", sagte eine Sprecherin des Menschenrechtskommissariats in Genf. Die Taten der russischen Armee könnten "sich als Kriegsverbrechen erweisen". Nahe der belagerten Hafenstadt Mariupol sollen weitere Massengräber entdeckt worden sein. Beweise lieferten nach ukrainischen Angaben entsprechende Satellitenaufnahmen. Danach könnten bis zu 9.000 Menschen verscharrt worden sein. Unabhängig überprüft werden konnten die Angaben bisher nicht.

Russische Armee will Donbass und Süden der Ukraine einnehmen

Russland hat unterdessen seine Kriegsziele erstmals konkretisiert. Die russische Armee will nach eigenen Angaben den kompletten Donbass im Osten sowie den Süden des Landes einnehmen. Es gehe bei der in dieser Woche begonnenen Etappe der "militärischen Spezialoperation" darum, einen Landweg zur Schwarzmeer-Halbinsel Krim zu sichern. Das sagte der amtierende Befehlshaber des zentralen Wehrbezirks, Minnekajew, der Agentur Interfax zufolge. Bisher hatte sich niemand aus der Militärführung so konkret zu den Zielen des Krieges geäußert. Peskow wollte die Frage, ob die "Operation" nun ausgeweitet werde, nicht kommentieren.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

