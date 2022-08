Stand: 02.08.2022 21:17 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Getreidefrachter ankert vor Istanbul

Das erste mit ukrainischem Getreide beladene Frachtschiff seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist zur Inspektion in der Türkei eingetroffen. Der Frachter "Razoni" sei mit rund 26.000 Tonnen Mais aus der Ukraine am Schwarzmeer-Eingang der durch Istanbul verlaufenden Meerenge Bosporus angekommen und habe an der zugewiesenen Stelle geankert, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Dienstag auf Twitter mit.

Vertreter der Ukraine, Russlands, der Türkei und der Vereinten Nationen sollen demnach am Mittwochmorgen an Bord gehen und das Schiff inspizieren. Damit soll unter anderem sichergestellt werden, dass keine Waffen geladen sind. Anschließend soll der Frachter den Bosporus passieren. Das unter der Flagge des westafrikanischen Staates Sierra Leone fahrende Schiff steuert den Libanon an. Der Frachter hatte am Montag den ukrainischen Hafen Odessa verlassen. Das Schiff musste zunächst über einen speziellen Seekorridor sicher durch in ukrainischer Küstennähe vermintes Gewässer gelotst werden.

Russland: USA direkt in Ukraine-Konflikt involviert

Russland hat den USA eine direkte Verwicklung in den Ukraine-Konflikt vorgeworfen. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, die US-Regierung sei unmittelbar für alle von der Ukraine genehmigten Raketenangriffe im Donbass und anderen Regionen verantwortlich. Die Behörde verwies auf ein Zeitungsinterview mit dem stellvertretenden Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes. Demnach stellen die USA der Ukraine zwar keine direkten Informationen über Ziele von Raketenangriffen zur Verfügung. Es gebe vor solchen Angriffen aber Konsultationen mit Washington.

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir fordert weitere Exportrouten

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir fordert unterdessen weitere Exportrouten für ukrainisches Getreide. Der Grünen-Politiker sagte in der "Rheinischen Post", das erste Schiff mit ukrainischem Mais auf dem Weg nach Istanbul sei ein Hoffnungsschimmer für die Ukraine und für die hungernden Menschen in der Welt. Er wolle die EU-Kommission dafür gewinnen, weitere Ausfuhrmöglichkeiten zu schaffen. Selbst wenn die Ukraine wieder einen gesicherten Zugang zum Schwarzen Meer habe, dürfe sie nicht in der Abhängigkeit von Russland bleiben. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte in seiner Videoansprache ebenfalls die Wiederaufnahme der Getreideexporte begrüßt.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.