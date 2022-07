Stand: 07.07.2022 06:54 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Gegenseitige Vorwürfe stehen im Raum

Die Kriegsbeteiligten in der Ukraine werfen sich gegenseitig Angriffe auf Zivilisten im Osten des Landes vor. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj hat Russland die pädagogische Universität in Charkiw mit Raketen angegriffen. Nur "ein Feind von Zivilisation und Menschlichkeit" sei zu einer solchen Tat fähig, sagte er in einer Videobotschaft.

In der Region Donezk sollen durch russische Angriffe nach ukrainischen Angaben drei Menschen getötet worden sein. Die prorussischen Separatisten dort warfen wiederum der ukrainischen Armee vor, durch Beschuss sechs Menschen getötet zu haben, darunter drei Kinder. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

AUDIO: Die Lage in der Ukraine am Donnerstagmorgen (2 Min) Die Lage in der Ukraine am Donnerstagmorgen (2 Min)

G20-Außenminister treffen sich in Indonesien

Vor dem Treffen der G20-Außenminister heute auf Bali hat der ukrainische Ressortchef Kuleba mit Bundesaußenministerin Baerbock (Grüne) telefoniert. "Wir werden Russland die Bühne des Treffens in Indonesien nicht überlassen, und wir werden die Ukraine weiter entschieden unterstützen", teilte das Auswärtige Amt per Twitter mit. Kuleba sprach auch mit seinem US-Kollegen Blinken. "Wir haben Schritte koordiniert, um die Lieferung schwerer Waffen von den USA und anderen Partnern zu beschleunigen", teilte Kuleba mit. Mit Spannung wird erwartet, wie Russlands Außenminister Lawrow bei dem Treffen in Indonesien von den anderen Außenministerinnen und -ministern aufgenommen wird.