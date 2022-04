Russland-Ukraine-Krieg: Geflüchtete bekommen Grundsicherung Stand: 08.04.2022 06:43 Uhr Bund und Länder haben sich am späten Donnerstagabend bei der Verteilung der Kosten für die Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge auf einen Kompromiss geeinigt. Die EU billigte ein Kohle-Embargo gegen Russland. Die News im Überblick.

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen ab Juni staatliche Grundsicherung erhalten, also die gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfänger. Darauf haben sich Bund und Länder nach langen Verhandlungen geeinigt. Damit werden geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer besser gestellt als Kriegsflüchtlinge aus anderen Ländern - unter anderem durch höhere Bezüge, eine bessere Gesundheitsversorgung und leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt. Der Bund bezahlt die staatliche Grundsicherung und wird nach den Worten von Bundeskanzler Scholz auch den Hauptteil der Unterbringungskosten übernehmen. Demnach zahlt der Bund in diesem Jahr insgesamt zwei Milliarden Euro an die Kommunen für die Unterbringung und Integration der Geflüchteten.

Bisher sind laut Bundesinnenministerium knapp 320.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland erfasst worden. Täglich kommen derzeit den Angaben zufolge etwa 3.000 Menschen aus der Ukraine im Bundesgebiet an, im März waren es mehr als 15.000 pro Tag gewesen. Eine Prognose über die weitere Entwicklung ist laut Kanzler Scholz derzeit nicht möglich.

Selenskyj spricht von weiteren Gräueltaten

Der ukrainische Präsident Selenskyj berichtet von weiteren Gräueltaten russischer Truppen. In der Kleinstadt Borodjanka bei Kiew sei die Lage "viel schrecklicher" als in Butscha, sagte Selenskyj wörtlich in einer Videobotschaft auf Telegram. Konkrete Details nannte er nicht. Die russische Armee hatte sich aus dem Großraum Kiew zurückgezogen. Seitdem sucht der ukrainische Zivilschutz nach Überlebenden und Opfern.

EU-Staaten billigen neue Russland-Sanktionen samt Kohle-Embargo

Die 27 EU-Staaten haben weitere Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht. Dazu gehören Importstopps für Kohle, Holz und Wodka. Russische Schiffe sollen nicht mehr in der EU anlegen dürfen. Es ist das fünfte Sanktionspaket der EU. Nach Angaben der Kommission könnte allein das Kohle-Embargo für Russland Einnahmeausfälle in Höhe von rund vier Milliarden Euro pro Jahr bedeuten. Bundeskanzler Scholz sprach am Abend von "mehr Druck auf Präsident Putin, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden"

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de.

