Russland-Ukraine-Krieg: Gazprom reduziert Lieferung auf 20 Prozent

Der russische Energiekonzern Gazprom will seine Gas-Liefermenge nach Deutschland weiter reduzieren. Wie das Unternehmen mitteilte, fließen von Mittwoch an pro Tag nur noch 33 Millionen Kubikmeter Gas durch die Ostseepipeline Nord Stream 1. Das sind 20 Prozent der eigentlich vorgesehenen Menge. Zur Begründung verwies Gazprom auf die Reparatur einer weiteren Turbine. Eine andere Turbine war vor Kurzem in Kanada instand gesetzt worden und befindet sich derzeit in Deutschland, um nach Russland gebracht zu werden. Gazprom verweigert allerdings die Annahme, weil angeblich die Papiere unvollständig seien.

Faeser und Heil besuchen Irpin

Bundesinnenministerin Faeser und Sozialminister Heil (beide SPD) haben heute Morgen die vom russischen Angriffskrieg zerstörte Stadt Irpin in der Ukraine besucht. In der rund 30 Kilometer nordwestlich von Kiew gelegenen Stadt lebten vor dem Krieg etwa 50.000 Menschen. Inzwischen ist sie weitgehend zerstört und gleicht einer Geisterstadt. Wie in dem nahe gelegenen Vorort Butscha sollen durch russische Besatzer auch in Irpin Kriegsverbrechen begangen worden seien. Die schon bestehende Kooperation mit dem Bundeskriminalamt zur Aufarbeitung der Kriegsverbrechen solle ausgeweitet werden, sagte Faeser. Heil kündigte "administrative Beratung und Hilfe" an - zum Beispiel für Ukrainer, die durch den Krieg ihre Arbeit verloren haben.

AUDIO: Schmid zu Angriff auf Odessa: "Putins falsches Spiel ist bekannt" (6 Min) Schmid zu Angriff auf Odessa: "Putins falsches Spiel ist bekannt" (6 Min)

Drei Gepard-Luftabwehrpanzer in Ukraine eingetroffen

Unterdessen wurde bekannt, dass die Ukraine die ersten Luftabwehrpanzer des Typs Gepard aus Deutschland erhalten hat. "Heute sind offiziell die ersten drei Geparde eingetroffen", sagte Verteidigungsminister Resnikow am Montag im ukrainischen Fernsehen. Dazu seien auch mehrere Zehntausend Schuss übergeben worden.