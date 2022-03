Russland-Ukraine-Krieg: Gaszahlungen offenbar weiter in Euro Stand: 30.03.2022 20:04 Uhr Deutschland und andere europäische Vertragspartner können Gas aus Russland offenbar weiter in Euro oder Dollar zahlen. Das signalisierte Russlands Präsident Putin. Deutschland ist grundsätzlich bereit zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Die News im Überblick.

"Es bleibt dabei, dass die G7-Vereinbarung gilt", sagte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, am Mittwochabend in Berlin. In einem Telefonat mit Kanzler Scholz habe Putin erläutert, dass ab dem 1. April zwar ein Gesetz gelte, wonach die Lieferung von Gas in Rubel zu begleichen sei. Für Deutschland und die anderen Abnehmer aus der EU würde sich aber nichts ändern: Die Zahlungen würden weiterhin ausschließlich in Euro ergehen und wie üblich an die Gazprom-Bank überwiesen, die nicht von den Sanktionen betroffen sei. Die Bank konvertiere das Geld dann in Rubel. Scholz habe diesem Verfahren nicht zugestimmt und um schriftliche Informationen dazu gebeten.

Erste Warnstufe des Gas-Notfallplans aktiviert

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte zuvor wegen der drohenden Verschlechterung der Versorgungslage die Frühwarnstufe des sogenannten Notfallplans Gas aktiviert. Gasverbraucher sind aufgerufen, den Verbrauch so weit wie möglich zu reduzieren.

In einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj ging es nach Angaben des Regierungssprechers um mögliche Sicherheitsgarantien. Die generelle Bereitschaft dazu habe Scholz signalisiert, so Regierungssprecher Hebestreit, konkrete Zusagen gebe es aber noch nicht. Klar sei aber, dass dies nur nach einem Friedensschluss des Landes mit Russland infrage komme.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie auch bei tagesschau.de.

Weitere Informationen Ukraine-Live-Blog: Weitere Waffenlieferungen aus Deutschland? Nach "SZ"-Informationen liegt der Regierung eine Liste mit Rüstungsgütern im Wert von etwa 300 Millionen Euro vor. Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Ratgeber:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 30.03.2022 | 14:00 Uhr