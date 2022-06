Stand: 27.06.2022 10:58 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: G7 wollen weitere Sanktionen verhängen

Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wollen die USA und die anderen G7-Staaten nach Angaben der US-Regierung weitere Strafmaßnahmen gegen Moskau verhängen. Die Maßnahmen richteten sich unter anderem gegen militärische Produktions- und Lieferketten, teilte das Weiße Haus heute am Rande des G7-Gipfels im bayerischen Elmau mit. Die USA kündigten zudem an, in Abstimmung mit den G7-Staaten Sanktionen gegen Hunderte weitere Personen und Institutionen zu erlassen sowie Strafzölle auf zahlreiche russische Produkte zu erheben.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wird heute eines der beherrschenden Themen bei den Gesprächen der Staats- und Regierungschefs der sieben großen demokratischen Industriestaaten sein. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird zu den Beratungen zugeschaltet. Bereits gestern hatte Selenskyj erneut mehr und schnellere Militär- und Waffenhilfe für sein Land gefordert.

AUDIO: Die Lage in der Ukraine am Montagmorgen (2 Min) Die Lage in der Ukraine am Montagmorgen (2 Min)

Ukrainisches Militär verhindert Kessel um Lyssytschansk

Das ukrainische Militär hat westlich von Lyssytschansk nach eigenen Angaben russische Angriffe zurückgeschlagen. Dadurch habe man eine Einkesselung der strategisch wichtigen Großstadt im Osten des Landes verhindert. Der ukrainische Generalstab teilte mit, man habe dem Feind erhebliche Verluste zugefügt und ihn westlich von Lyssytschansk zum Rückzug gezwungen. Die Stadt selbst war den Angaben zufolge erneut Ziel schwerer Luft- und Artillerieangriffe. Im Süden stehen russische Einheiten bereits am Stadtrand. Wie das ukrainische Militär weiter mitteilte, gab es auch in Odessa und Charkiw neue russische Raketenangriffe.