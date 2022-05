Stand: 07.05.2022 18:43 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Frauen, Kinder, Alte aus Stahlwerk gerettet

Aus dem von russischen Truppen belagerten Stahlwerk des Konzerns Asow-Stahl in Mariupol sind nach Angaben der ukrainischen Regierung alle Frauen, Kinder und ältere Menschen herausgeholt worden. Dies teilte die stellvertretende Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Samstagabend mit. In dem Industriekomplex, in dem sich auch ukrainische Soldaten verschanzen, hatten zahlreiche Zivilisten Schutz gesucht.

Unter Vermittlung der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes wurden in der vergangenen Woche Flüchtlingskorridore eingerichtet, über die Zivilisten aus dem Stahlwerk entkommen konnten. Laut UN-Generalsekretär Guterres konnten so insgesamt etwa 500 Menschen gerettet werden.

SPD-Chef Klingbeil kündigt neue Ostpolitik an

Die SPD hat unterdessen angekündigt, ihre außen- und sicherheitspolitischen Grundsätze zu überarbeiten. Parteichef Klingbeil sagte der "Welt am Sonntag", angesichts des Krieges in der Ukraine müsse vor allem das Verhältnis zu Russland neu bewertet werden. Im Grundsatzprogramm der SPD stehe, Sicherheit in Europa sei nur mit Russland zu erreichen. Das stimme vor dem aktuellen Hintergrund aber nicht mehr, so Klingbeil. In den vergangenen Jahren habe sich seine Partei zu stark auf Russland konzentriert, künftig müsse die SPD viel stärker mit den osteuropäischen Staaten kooperieren.

Auf ukrainische Einladung reist am Sonntag Bundestagspräsidentin Bärbel Bas nach Kiew. Sie könnte dort möglicherweise auch Präsident Selenskyj treffen. Bas' Besuch fällt zusammen mit dem 77. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa.