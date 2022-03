Russland-Ukraine-Krieg: Fluchtrouten angeblich geöffnet Stand: 08.03.2022 09:38 Uhr Die russischen Angriffe gehen 13 Tage nach dem Einmarsch in der Ukraine weiter. Russland behauptet, die humanitären Korridore seien geöffnet, um Zivilisten in Sicherheit zu bringen. Unterdessen droht der Kreml Europa mit einem Gas-Lieferstopp. Die News im Überblick.

Wie das russische Verteidigungsministerium am Morgen bekanntgab, sind Feuerpausen in Kraft und die humanitären Korridore für Kiew, Charkiw, Mariupol, Sumy und Tschernihiw geöffnet, sodass Evakuierungen von Menschen aus umkämpften Gebieten mit Bussen und Autos möglich werden. Die ukrainische Vizeregierungschefin Wereschtschuk bestätigte, dass zumindest in Sumy die Evakuierung angelaufen ist. Die Route führe in die zentralukrainische Stadt Poltawa. Vereinbarte Feuerpausen waren in den vergangenen Tagen immer wieder gebrochen worden. Russland und die Ukraine machten sich dafür gegenseitig verantwortlich.

Kämpfe dauern an - unter anderem in Mariupol und Sumy

In der vergangenen Nacht gingen die Angriffe auf ukrainische Städte Meldungen zufolge weiter. So ist etwa die belagerte Hafenstadt Mariupol weiter ohne Strom, Wasser und Gas. Bei Luftangriffen auf die nordostukrainische Großstadt Sumy wurden den örtlichen Behörden zufolge mindestens neun Menschen getötet, darunter auch zwei Kinder. In einigen Ortschaften seien auch Wohngebäude bombardiert worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj will trotz der Kämpfe um Kiew die Hauptstadt nicht verlassen. Er verstecke sich nicht und habe vor niemandem Angst, sagte er in einer Videobotschaft. Heute will sich Selenskyj per Videoschalte im britischen Unterhaus zu Wort melden.

Russland droht mit Gas-Lieferstopp durch Nord Stream 1

Bundestagspräsidentin Bas (SPD) ruft zu einer dauerhaften Unterstützung der Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine auf.

Unterdessen drohte Russland erstmals offen mit einem Gas-Lieferstopp durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Europa. "Aber noch treffen wir diese Entscheidung nicht. Niemand gewinnt dabei", sagte Vize-Regierungschef Alexander Nowak in einer Rede im Staatsfernsehen. Allerdings sehe sich Russland durch die europäischen Politiker und ihre Anschuldigungen in diese Richtung gestoßen. Er äußerte sich mit Blick auf die gestoppte Leitung Nord Stream 2, deren Inbetriebnahme Russland anstrebt.

