Russland-Ukraine-Krieg: Feuerpause für humanitären Korridor in Mariupol Stand: 05.03.2022 09:55 Uhr Das russische Militär hat eine Feuerpause in der ukrainischen Großstadt Mariupol und für die Stadt Wolnowacha angeordnet. Zivilisten sollen die eingekesselten Städte verlassen können. In mehreren Städten im Land werden Nahrungsmittel knapp. News zum Krieg im Überblick.

Russische Streitkräfte sollen am Vormittag aufhören zu schießen, berichtet die russische Agentur Interfax unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. "Die humanitären Korridore und Wege raus sind mit der ukrainischen Seite abgestimmt", teilte das Ministerium in Moskau mit. Nach Informationen der russischen Nachrichtenagentur RIA, die sich auf örtliche Behörden beruft, dürfen Zivilisten in einem Zeitraum von fünf Stunden die eingekesselte Stadt verlassen. Der Bürgermeister von Mariupol, Wadym Boitschenko, hatte in der Nacht zum Sonnabend die Hoffnung geäußert, dass bald ein humanitärer Korridor aus der Großstadt mit 440.000 Einwohnern eingerichtet und dafür ein Waffenstillstand erklärt wird. Lebensmittel und Medikamente könnten so in die Stadt gebracht und wichtige Infrastruktur wieder instand gesetzt werden.

AUDIO: Aufnahme von Geflüchteten: "Wir schaffen das diesmal ganz sicher" (7 Min) Aufnahme von Geflüchteten: "Wir schaffen das diesmal ganz sicher" (7 Min)

Selenskyj: "Wenn die Ukraine fällt, werden alle fallen"

Auch die Nacht zum Sonnabend beherrschten Kämpfe und Kriegsrhetorik. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte der Nato bittere Vorwürfe, weil sich die westliche Allianz nicht militärisch in den Konflikt einbringen will. In einer Live-Schalte zu Solidaritätsdemos in Europa warnte Selenskyj: "Wenn die Ukraine fällt, werden alle fallen." Nach Angaben der ukrainischen Armee setzen russische Truppen ihre Offensive mit Luftunterstützung und dem Einsatz von Hochpräzisionswaffen fort. Die russische Seite versuche, die Hauptstadt Kiew und die Millionenmetropole Charkiw zu umzingeln. Im Osten hätten russische Truppen vor, von den Separatistengebieten Luhansk und Donezk einen Landkorridor zur von Russland annektierten Halbinsel Krim zu schaffen.

Noch an diesem Wochenende könnte es eine dritte Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine geben. Die Voraussetzungen für Verhandlungen sind allerdings schwierig: Russlands Präsident Putin erklärte im Vorfeld, ein Friedensdialog sei nur dann möglich, wenn "alle russischen Forderungen" erfüllt würden. Die ukrainische Seite lehnt dies vehement ab und fordert einen internationalen Vermittler.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

Im NDR Info Hörfunk werden Sie regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht:

Auf tagesschau.de gibt es im Netz rund um die Uhr die neuesten Informationen zur Lage in der Ukraine:

Weitere Informationen Live-Blog: Weitere Medien stoppen Russland-Berichterstattung Bloomberg, CNN, BBC - immer mehr westliche Medien stellen ihren Betrieb in Russland ein. Grund ist ein neues Mediengesetz. Mehr bei tagesschau.de. extern

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Meldungen zum Thema aus Norddeutschland:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 05.03.2022 | 08:45 Uhr