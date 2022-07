Stand: 25.07.2022 12:22 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Faeser und Heil besuchen Irpin

Bundesinnenministerin Faeser und Sozialminister Heil (beide SPD) haben heute Morgen die vom russischen Angriffskrieg zerstörte Stadt Irpin in der Ukraine besucht. In der rund 30 Kilometer nordwestlich von Kiew gelegenen Stadt lebten vor dem Krieg etwa 50.000 Menschen. Inzwischen ist sie weitgehend zerstört und gleicht einer Geisterstadt. Wie in dem nahe gelegenen Vorort Butscha sollen durch russische Besatzer auch in Irpin Kriegsverbrechen begangen worden seien. Für Faeser und Heil ist es der erste Besuch in der Ukraine seit Beginn des Krieges. Geplant sind auch Treffen mit ukrainischen Politikern, darunter Faesers Amtskollege Monastyrskyj, Vizeregierungschefin und Wirtschaftsministerin Swyrydenko und Kiews Bürgermeister Klitschko. Dabei soll es vor allem um Fragen des Wiederaufbaus, um Waffenschmuggel und um die Situation der ukrainischen Flüchtlinge gehen.

Russland strebt "Regimewechsel" in der Ukraine an

Russlands Außenminister Lawrow hat erklärt, dass Russland den Sturz der ukrainischen Regierung anstrebe. "Wir helfen dem ukrainischen Volk auf jeden Fall, sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien", sagte Lawrow bei einem Besuch in Kairo. Das russische und ukrainische Volk würden künftig zusammenleben. Der Kreml wolle "auf jeden Fall" einen "Regimewechsel" in der Ukraine erreichen, sagte Lawrow - und widersprach damit eigenen Aussagen vom April.

AUDIO: Die Lage am Montagmorgen: Ukraine hält an Getreideausfuhr fest (6 Min) Die Lage am Montagmorgen: Ukraine hält an Getreideausfuhr fest (6 Min)

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte in seiner abendlichen Videoansprache indirekt auf Lawrows Äußerung. "Nur diejenigen, die die wahre Geschichte nicht kennen und ihre Bedeutung nicht spüren, konnten sich entscheiden, uns anzugreifen", so Selenskyj. Jahrhunderte seien die Ukrainer unterdrückt worden und sie würden ihre Unabhängigkeit niemals aufgeben, versicherte der ukrainische Präsident.