Stand: 01.09.2022 18:39 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Experten untersuchen AKW Saporischschja

In dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine hat ein 14-köpfiges Team von internationalen Experten seine Arbeit aufgenommen. "Wir haben uns heute eine ganze Menge angesehen und mit der ersten Bewertung begonnen", sagte der Chef der Internationalen Atombehörde IAEA, Grossi, der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Ein Vertreter der russischen Besatzer sagte im russischen Staatsfernsehen, dass die Inspekteure mindestens bis Sonnabend bleiben sollten. Das Kraftwerksgelände war in den vergangenen Wochen immer wieder beschossen worden.

Bundesregierung plant weiteres LNG-Terminal

Die Bundesregierung will ein weiteres schwimmendes Flüssiggas-Terminal einsetzen, um die Energiekrise zu bewältigen. Das Wirtschaftsministerium teilte heute mit, dass neben den vier schon gemieteten LNG-Terminals jetzt noch ein fünftes mit Standort Wilhelmshaven dazukomme. Das Terminal soll im vierten Quartal des kommenden Jahres in Betrieb gehen, also zwischen Oktober und Dezember. Das Spezialschiff werde zwar für fünf Jahre gechartert, aber nur so lange betrieben werden bis das Wasserstoff-Terminal an den Start gehe, sagte Wirtschaftsminister Habeck. Dies solle nach Angaben des Konsortiums voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 der Fall sein, so sein Ministerium.

Die schwimmenden Terminals sind Flüssiggas-Tanker, die das LNG aber selbst wieder in den Gas-Zustand zurückversetzen können. Dadurch wird kein kompletter Hafen, sondern nur die Verbindung zu einer Pipeline benötigt. Bislang waren Planungen für schwimmende Terminals in Brunsbüttel, Stade und Lubmin sowie ein weiteres in Wilhelmshaven bekannt.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.