Russland-Ukraine-Krieg: Evakuierungen offenbar weiter schwierig Stand: 12.03.2022 11:40 Uhr Tag 17 des Kriegs in der Ukraine: Für heute sind offenbar wieder Feuerpausen und Fluchtkorridore in mehreren Städten geplant. In der Nacht gingen laut Meldungen der Behörden dagegen die Angriffe auf Städte und Dörfer in verschiedenen Gebieten weiter. Die News im Überblick.

Zur Rettung von Zivilisten aus umkämpften ukrainischen Städten sind nach Angaben aus Kiew für heute insgesamt mehr als ein Dutzend Fluchtkorridore geplant - unter anderem für Gebiete rund um die Hauptstadt Kiew, für die Region Sumy im Nordosten sowie für die belagerte Hafenstadt Mariupol im Südosten. Aus Saporischschja in Richtung Mariupol hat sich demnach zum wiederholten Mal auch ein Hilfskonvoi auf den Weg gemacht, der versucht, Lebensmittel und Medikamente in die Stadt zu bringen. Allerdings gibt es Meldungen, wonach die vereinbarten Feuerpausen gebrochen wurden. "Die Situation ist kompliziert", wird ein Gouverneur aus Donetzk zitiert.

AUDIO: Russische Truppen offenbar bereits 25 Kilometer vor Kiew (5 Min) Russische Truppen offenbar bereits 25 Kilometer vor Kiew (5 Min)

Russische Armee setzt Offensive fort - auch in Richtung Kiew

In der Nacht zu Sonnabend und am frühen Morgen waren in mehreren ukrainischen Städten - unter anderem in Lwiw, Odessa und Charkiw - den Meldungen der dortigen Behörden zufolge am frühen Morgen Luftschutzsirenen zu hören. Rund um Kiew gebe es russische Offensiven, teilte der ukrainische Generalstab mit. Ein Luftwaffenstützpunkt und ein Munitionslager seien getroffen worden, heißt es. In Mariupol wurde nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums eine Moschee beschossen, in der mehr als 80 Kinder und Erwachsene - unter anderem aus der Türkei - Zuflucht gesucht hätten. Angaben zu Opfern liegen nicht vor.

Bundesaußenministerin Baerbock (Grüne) hat bei ihrem Besuch im an die Ukraine angrenzenden Moldau angekündigt, dass Deutschland 2.500 ukrainische Flüchtlinge von dort aufnimmt. Zusammen mit internationalen Partnern werde auch am Aufbau einer Luftbrücke für ukrainische Flüchtlinge aus Moldau gearbeitet.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

NDR Info informiert Sie im Hörfunk rund um die Uhr über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auf tagesschau.de gibt es im Netz ebenfalls rund um die Uhr Informationen zur Lage in der Ukraine:

Weitere Informationen Live-Blog: UN drängt auf Fluchtmöglichkeit für Handelsschiffe Sowohl im Schwarzen als auch im Asowschen Meer müsse eine Fluchtroute für Handelsschiffe geschaffen werden. Mehr bei tagesschau.de. extern

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 12.03.2022 | 07:00 Uhr