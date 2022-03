Russland-Ukraine-Krieg: Evakuierung von Mariupol erneut gescheitert Stand: 10.03.2022 20:09 Uhr Nach ukrainischen Angaben ist es keinem Zivilisten gelungen, die Hafenstadt zu verlassen. Anderswo gab es aber erfolgreiche Evakuierungen. Beim Treffen der Außenminister aus der Ukraine und aus Russland im türkischen Antalya hat es keine Lösung strittiger Fragen gegeben. Die News im Überblick.

Nach ukrainischen Angaben ist auch der jüngste Versuch, Einwohner aus der Stadt Mariupol zu bringen, gescheitert. "Es ist keinem Zivilisten gelungen, die Stadt zu verlassen", sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk. Russische Truppen hätten eine vorübergehende Waffenruhe für Evakuierungen nicht respektiert. Auch hätten Hilfslieferungen nicht in die Stadt gelangen können. Auch am Donnerstag habe Mariupol unter Beschuss gestanden, obwohl ein Fluchtkorridor für die Bevölkerung geöffnet werden sollte, teilte der Stadtrat der Hafenstadt auf Telegram mit. In den vergangenen Tagen waren bereits mehrere Anläufe für Evakuierungen von Zivilisten aus der Stadt gescheitert. Die Menschen dort müssen Berichten zufolge seit Tagen ohne Strom, Wasser, Heizung ausharren. Mariupol im Südosten des Landes hat offiziell 400.000 Einwohner.

Laut der Vize-Ministerpräsidentin Wereschtschuk seien trotz der angespannten Lage in einigen Städten erfolgreich Hilfskorridore eingerichtet worden. So konnten etwa aus den Städten Sumy, Trostjanez, Krasnopillja in Richtung Poltawa sowie aus den Städten Butscha, Irpin, Hostomel, Worsel und anderen im Gebiet Kiew Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Keine Fortschritte bei Außenminister-Treffen

Am Donnerstagvormittag hatten sich unter Vermittlung des türkischen Außenministers Cavusoglu der ukrainische Außenminister Kuleba und dessen russischer Amtskollege Lawrow getroffen. Es war die erste Zusammenkunft auf Regierungsebene seit dem Beginn des russischen Angriffs auf das Nachbarland vor zwei Wochen. Laut Kuleba hat es in dem rund 90-minütigen Gespräch keine Fortschritte hinsichtlich einer Waffenruhe gegeben. Kuleba und Lawrow zeigten sich bei ihren Statements weiter gesprächsbereit.

Russland fordert weiter, dass sich die Ukraine in ihrer Verfassung für neutral erklärt und dass die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch sowie die Separatistengebiete als unabhängig anerkannt werden. Die Ukraine lehnt das bisher in weiten Teilen ab, Präsident Selenskyj hatte aber bereits Kompromissbereitschaft angedeutet. "Russland wird von der Ukraine keine Kapitulation bekommen", sagte Kuleba heute.

Russland: Trifft sich Schröder mit Putin?

Der frühere Bundeskanzler Schröder soll der Nachrichtenwebsite "Politico" zufolge heute Russlands Präsident Putin in Moskau treffen. Dies sei Teil von Vermittlungsbemühungen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, heißt es unter Berufung auf Insider. Demnach soll die ukrainische Regierung Schröder um die Vermittlung gebeten haben. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr, wurde die Bundesregierung nicht über einen solchen Besuch informiert.

Ukraine: Mehr als 70 Kinder ums Leben gekommen

Ukrainischen Angaben zufolge starben seit Kriegsbeginn mehr als 70 Kinder. Bei einem Angriff auf eine Geburtsklinik in Mariupol kamen nach Angaben des stellvertretenden Bürgermeisters der Stadt gestern drei Menschen ums Leben. Auch UN-Generalsekretärs António Guterres verurteilte in einem Tweet den Beschuss. Russland spricht von "Fake News" und behauptet, das Gebäude sei nicht mehr als Krankenhaus in Betrieb gewesen, sondern werde als Lager von radikalen Kämpfern genutzt.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

