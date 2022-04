Russland-Ukraine-Krieg: Europäische Union liefert mehr Waffen Stand: 11.04.2022 18:16 Uhr Die Europäische Union will der Regierung in Kiew mehr Waffen liefern, darauf haben sich die EU-Außenminister geeinigt. Der Hafen von Mariupol ist nach russischen Angaben unter Kontrolle pro-russischer Separatisten. Die News im Überblick.

Die EU-Außenminister stimmten einer Aufstockung der gemeinsamen Militärhilfe um 500 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro zu, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach dem Treffen am Montag in Luxemburg mitteilte. Deutschlands Außenministerin Baerbock (Grüne) sagte, die Ukraine brauche "vor allem schwere Waffen".

Nehammer zu Besuch bei Putin

Österreichs Bundeskanzler Nehammer besuchte heute als erster EU-Regierungschef seit Beginn des Krieges den russischen Präsidenten Putin in Moskau. "Das Gespräch mit Putin war sehr direkt, offen und hart", bilanzierte Nehammer nach dem etwa einstündigen Treffen. Er habe die schweren Kriegsverbrechen in Butscha und anderen Orten angesprochen und deutlich gemacht, dass an der Sanktionsschraube gedreht werde, solange Menschen in der Ukraine sterben. Eine Reaktion des Kremls auf das Gespräch blieb bislang aus.

Separatisten melden Eroberung des Hafens von Mariupol

Pro-russische Separatisten haben nach Berichten russischer Nachrichtenagenturen den Hafen der seit Wochen umkämpften südukrainischen Stadt Mariupol erobert. "Der Hafen ist unter unserer Kontrolle", zitierte die Nachrichtenagentur RIA Nowosti den Donezker Separatistenführer Puschilin. Am Morgen hatten die verbliebenen ukrainischen Truppen in Mariupol erklärt, sie bereiteten sich auf ihre "letzte Schlacht" vor, da die Munition zur Neige gehe.

Verfassungsschutz warnt laut Medien vor Cyberangriffen

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat offenbar Bundestagsabgeordnete und Ministerien vor russischen Hackerangriffen und Desinformationskampagnen gewarnt. Politische Entscheidungsträger in Deutschland könnten "direkt oder indirekt" zu Zielen werden, heißt es laut Funke Mediengruppe in einem BfV-Schreiben an die obersten Bundesbehörden und die Fraktionen. Der Verfassungsschutz gab demnach auch konkrete Tipps. Unter anderem: "Misstrauen Sie allen E-Mails, die Sie zu dringenden Handlungen auffordern."

