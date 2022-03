Russland-Ukraine-Krieg: Erstmals Explosionen in Lwiw Stand: 13.03.2022 06:52 Uhr Die russischen Truppen in der Ukraine führen ihren Angriffskrieg mit Beschuss und Kämpfen um einzelne Städte fort. Erstmals gab es auch Explosionen in Lwiw tief im Westen des Landes. Die News im Überblick.

Die Stadt wurde am 18. Tag der Invasion von Explosionen erschüttert. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete am Sonntagmorgen von mehreren Detonationen. Es wurde Luftalarm ausgelöst. Zunächst war unklar, was genau Ziel der Angriffe war. Südwestlich von Lwiw liegt ein Flughafen. Außerdem gibt es an der Grenze zu Polen eine ukrainische Militärbasis. Russische Truppen versuchen nach ukrainischen Angaben weiterhin, die Hafenstadt Mariupol zu erstürmen. Auch die Stadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk soll sich auf eine neue Offensive vorbereiten.

Nato-Chef Stoltenberg sieht "größere Not" kommen

Die Nato erwartet eine weitere Verschärfung der Kämpfe und der humanitären Notlage. "Wir sehen mit Schrecken die steigenden Zahlen ziviler Opfer und die sinnlose Zerstörung durch die russischen Kräfte", sagte der Generalsekretär der Militärallianz, Jens Stoltenberg, der "Welt am Sonntag". Die kommenden Tage würden "wahrscheinlich noch größere Not bringen", warnte er. Stoltenberg lehnte erneut Forderungen zu einer Flugverbotszone über der Ukraine ab. US-Präsident Joe Biden gab unterdessen 200 Millionen Dollar für zusätzliche Waffenlieferungen in die Ukraine frei.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

