Russland-Ukraine-Krieg: Erstmals Angriff im Grenzgebiet zu Polen Stand: 13.03.2022 11:57 Uhr Russische Truppen haben erstmals ein Gebiet in der Westukraine nahe der polnischen Grenze mit Raketen beschossen. Auf einem Militärstützpunkt nahe Lwiw soll es mindestens 35 Tote geben. Die News im Überblick.

Nach ukrainischen Angaben wurden mehr als 30 Raketen auf den Militärstützpunkt Jaworiw nahe der Grenze zu Polen abgefeuert. Behörden berichteten von mindestens 35 Todesopfern und mehr als 130 Verletzten. In dem Internationalen Zentrum für Friedenssicherung und Sicherheit hätten auch ausländische Ausbilder gearbeitet. Ob sie zum Zeitpunkt des Angriffs anwesend waren, ist unklar. Der Übungsplatz liegt nordwestlich von Lwiw und nur rund 15 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt. Unterdessen gehen die Gefechte um die ukrainische Hauptstadt weiter. Es gebe heftige Kämpfe in Irpin und Makariw im Gebiet Kiew, teilte das ukrainische Militär mit.

AUDIO: CDU-Außenexperte Kiesewetter fordert mehr Druck auf Putin (5 Min) CDU-Außenexperte Kiesewetter fordert mehr Druck auf Putin (5 Min)

Nato-Chef Stoltenberg sieht "größere Not" kommen

Die Nato erwartet eine weitere Verschärfung der Kämpfe und der humanitären Notlage. "Wir sehen mit Schrecken die steigenden Zahlen ziviler Opfer und die sinnlose Zerstörung durch die russischen Kräfte", sagte der Generalsekretär der Militärallianz, Jens Stoltenberg, der "Welt am Sonntag". Die kommenden Tage würden "wahrscheinlich noch größere Not bringen", warnte er. Stoltenberg lehnte erneut Forderungen zu einer Flugverbotszone über der Ukraine ab. US-Präsident Joe Biden gab unterdessen 200 Millionen Dollar für zusätzliche Waffenlieferungen in die Ukraine frei.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

NDR Info informiert Sie im Hörfunk rund um die Uhr über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auf tagesschau.de gibt es im Netz ebenfalls rund um die Uhr Informationen zur Lage in der Ukraine:

Weitere Informationen Live-Blog: Biden genehmigt weitere Militärhilfe für die Ukraine Der US-Präsident gab zusätzliche Waffenlieferungen für die Ukraine in Höhe von 200 Millionen Dollar frei. Mehr bei tagesschau.de. extern

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 13.03.2022 | 09:00 Uhr