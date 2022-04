Russland-Ukraine-Krieg: Erneut keine Fluchtkorridore Stand: 18.04.2022 11:29 Uhr Russland und die Ukraine haben sich zum zweiten Mal nicht auf sichere Wege für Zivilisten raus aus den umkämpften Gebieten einigen können. Die russische Offensive im Osten der Ukraine soll kurz bevorstehen. Die News im Überblick.

Die Ukraine und Russland haben sich zu zweiten Mal in Folge nicht auf humanitäre Konvois zur Evakuierung von Zivilisten aus Kriegsgebieten einigen können. Das teilte die stellvertretende Premierministerin der Ukraine, Wereschtschuk, mit. "Die russischen Besatzer blockieren und bombardieren immer wieder humanitäre Routen. Daher wurde aus Sicherheitsgründen beschlossen, keine Korridore zu öffnen", erklärte Wereschtschuk im Messenger-Dienst Telegram. Die russischen Streitkräfte beschossen eigenen Angaben zufolge in der Nacht mehr als 100 Ziele, an denen ukrainische Militärtechnik und Truppen konzentriert waren.

Ukraine: Vorbereitungen für russische Offensive im Donbass fast beendet

Unterdessen meldet der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht, dass das russische Militär seine Vorbereitungen für eine neue Offensive im Donbass fast beendet habe. "Im östlichen Einsatzgebiet schließen die Streitkräfte der russischen Föderation die Bildung einer Angriffstruppe ab." Russische Soldaten wollten den Donbass dem Erdboden gleichmachen, hatte der ukrainische Präsident Selenskyj in einer nächtlichen Videobotschaft gesagt. Er kritisierte zudem "Verzögerungen" bei Waffenlieferungen.

Polizeichef: Auch Zivilisten in Stahlwerk von Mariupol

Ein Tag nach dem Ablaufen des russischen Ultimatums zur Kapitulation in Mariupol sollen sich weiterhin 2.000 ukrainische Soldaten auf dem Gelände eines Stahlwerks verschanzt haben. Außerdem hielten sich dort auch zahlreiche Zivilisten auf, sagte der Chef der Streifenpolizei von Mariupol, Werschinin, in der Nacht dem ukrainischen Lokalfernsehen.

Hoffnung auf EU

Derweil hat die Ukraine den von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen überreichten Fragebogen für den Antrag auf EU-Mitgliedschaft nach Regierungsangaben vollständig ausgefüllt. Man erwarte eine positive Entscheidung, sagte der stellvertretende Leiter des Büros von Präsident Selenskyj. Nach seinen Worten geht die Ukraine davon aus, während der geplanten Sitzung des Europäischen Rates am 23. und 24. Juni den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu erhalten.

