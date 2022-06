Stand: 09.06.2022 20:28 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Entscheidende Kämpfe um Sjewjerodonezk

In der Stadt Sjewjerodonezk haben sich ukrainische Soldaten am Donnerstag weiter in erbitterten Kämpfen gegen eine russische Übermacht zur Wehr gesetzt. Präsident Selenskyj bezeichnete die Schlacht um die Stadt im Osten des Landes mit einst mehr als 100.000 Einwohnern als die vielleicht schwerste des Krieges. In Bunkern unter der Chemiefabrik Azot haben sich ukrainische Soldaten und Zivilisten in Sicherheit gebracht. "Im Wesentlichen ist es hier, wo über das Schicksal unseres Donbass entschieden wird", sagte Selenskyj. Der ukrainische Generalstab teilte mit, die russische Armee greife mit Artillerie und Mehrfachraketenwerfern an und ziele in Sjewjerodonezk und anderen Orten auf die zivile Infrastruktur. Russland weist Vorwürfe zurück, nichtmilitärische Ziele anzugreifen. Nach den Worten des ukrainischen Militär-Kommandeurs Kusyk werde um jedes Haus gekämpft. Die gesamte Stadt liege unter Artilleriefeuer der russischen Streitkräfte, das Soldaten beider Seiten gefährde.

Separatisten verurteilen ausländische Kämpfer zum Tode

Das Oberste Gericht der separatistischen Donezker Volksrepublik (DVR) hat drei ausländische Kämpfer in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte als Söldner zum Tode verurteilt. Die Todesstrafe werde für "alle Verbrechen zusammengenommen" verhängt, hieß es laut der russischen Nachrichtenagentur Tass in der Urteilsbegründung. Bei den Angeklagten handelt es sich um zwei Briten und einen Marokkaner. Sie können innerhalb eines Monats gegen das Urteil noch Berufung einlegen. Das ukrainische Außenministerium kritisierte die Urteile scharf. Ausländer in der ukrainischen Armee seien reguläre Soldaten und müssten auch so behandelt werden, so ein Sprecher des Ministeriums. Sie besäßen die Rechte von Kriegsgefangenen.

Die EU sichert der Ukraine aufgrund einer sich verschärfenden humanitären Notlage weitere Finanzhilfen in Höhe 205 Millionen Euro zu. Bisher wurden im Zuge von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine insgesamt mehr als 700 Millionen Euro an EU-Hilfen bereitgestellt.