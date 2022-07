Stand: 09.07.2022 12:49 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Energiesicherheit laut Scholz auf Jahre Thema

Bundeskanzler Scholz geht davon aus, dass auch über den kommenden Winter hinaus Maßnahmen wegen knapper Energie notwendig sein werden. Der SPD-Politiker sagte in einer Videobotschaft am Sonnabend, die Frage, wie die Energieversorgung gesichert werden könne, beschäftige Deutschland in diesen Monaten und auch noch die kommenden Jahre. Helfen sollen Pipelines und Flüssiggas-Terminals sowie gefüllte Gasspeicher und Kohlekraftwerke. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, warnte vor einer sozialen Zerreißprobe. Er forderte höhere Löhne und eine dauerhafte Anhebung der Sozialleistungen.

Habeck sichert Uniper Unterstützung zu

Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck (Grüne) hatte dem angeschlagenen Energiekonzern Uniper am Freitag staatliche Unterstützung zugesichert. "Alles, was notwendig ist, um die Versorgungssicherheit und damit aber auch das Funktionieren der Unternehmen zu sichern, werden wir tun", sagte Habeck nach einem Treffen mit norddeutschen Regierungschefs in Berlin. "Wir werden die Option wählen, die für Deutschland, für die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher, den deutschen Steuerzahler, den deutschen Staat die beste und günstigste und für die Versorgungssicherheit die sicherste ist", sagte der Minister.

USA wollen weitere Waffen an die Ukraine liefern

Die USA kündigten an, weitere Waffen an die Ukraine zu liefern. Konkret geht es um ein Paket in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar. Dazu gehörten Mehrfachraketenwerfer, hochpräzise Artilleriegeschosse, Radargeräte und Ersatzteile, hieß es von einer Vertreterin des US-Verteidigungsministeriums. Angaben des russischen Militärs, zwei der Raketenwerfer zerstört zu haben, wies sie zurück. Seit Kriegsbeginn Ende Februar haben die USA der Ukraine damit nach eigenen Angaben Waffen und Ausrüstung im Wert von 7,3 Milliarden US-Dollar zugesagt oder bereits geliefert.